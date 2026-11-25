Sie legen Streaming-Piraten das Handwerk, doch diesmal geht es ums Geld. Eine Spur durch die Kryptowelt führt zu Millionen.

Bei einer internationalen Operation gegen digitale Piraterie sind 57 illegale IPTV-Dienste vom Netz genommen worden. Die Ermittler verfolgten außerdem Krypto-Transaktionen und stießen dabei auf mehr als 26 Millionen Euro, die mit der Finanzierung der kriminellen Netzwerke zusammenhängen. Der Einsatz lief vom 16. bis 20. November am Sitz der Spanischen Nationalpolizei. Die Fachleute machten dabei auch 321 Websites ausfindig, die urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Erlaubnis anboten. Gemeinsam kamen diese Seiten auf mehr als 7,3 Millionen Besuche pro Jahr.

Neuer Ermittlungsansatz

Nach Angaben von Europol markiert die Aktion eine Wende im Kampf gegen Online-Piraterie. Statt sich allein auf Server und Websites zu konzentrieren, nehmen die Ermittler nun die gesamte Finanzinfrastruktur ins Visier, die solchen Netzwerken das Überleben sichert. „Die Abschaltung eines illegalen Dienstes muss die Kriminellen dahinter nicht zwangsläufig stoppen. Durch die Verfolgung von Zahlungen, die Identifizierung von Nutzern und das gezielte Vorgehen gegen Finanznetzwerke soll es ihnen erschwert werden, weiterhin von digitaler Piraterie zu profitieren“, so Europol.

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Die Ermittlungen und die genaue Auswertung der Finanzströme laufen weiter. Der bisher aufgespürte Kryptobetrag könnte daher noch steigen. An dem Einsatz beteiligten sich rund 40 Fachleute, darunter 30 Polizeibeamte aus Belgien, Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien und den USA.

Schaden durch Piraterie

Illegale Streaming-Anbieter verkaufen seit Jahren unerlaubten Zugang zu Premium-TV-Kanälen, Kinohits und Live-Sportübertragungen. Die Abos kosten nur wenige Euro im Monat, bezahlt wird meist mit Kryptowährungen. Laut Schätzungen der Allianz zur Bekämpfung der Piraterie bei audiovisuellen Medien (AAPA) nutzen bis zu 60 Millionen Menschen in Europa illegale IPTV-Angebote. Legalen Anbietern entgehen dadurch jährlich rund 4,83 Milliarden Euro. Den Staatshaushalten fehlen zusätzlich 1,08 Milliarden Euro an nicht abgeführten Steuern.

Geldstrafen für IPTV-Nutzer

Dass nicht nur die Betreiber illegaler IPTV-Dienste mit Konsequenzen rechnen müssen, zeigen Ermittlungen in Italien. Bereits im Mai 2026 kündigte die italienische Finanzpolizei Geldstrafen zwischen 154 und 5.000 Euro für 1.000 identifizierte Abonnenten an. Im Juni wurden bei einem weiteren Einsatz 2.769 Endkunden identifiziert, denen ebenfalls Geldstrafen drohten. Ob im Zuge der aktuellen Europol-Operation auch Abonnenten belangt werden, ist bislang nicht bekannt.