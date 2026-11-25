Autos, Elektrogeräte und andere Gegenstände werden in Kroatien regelmäßig vom Zoll beschlagnahmt. Doch was geschieht anschließend mit diesen Waren? Unter bestimmten Voraussetzungen können sie sogar Privatpersonen erwerben.

Wer in Kroatien gegen Zollvorschriften verstößt, muss damit rechnen, dass Waren beschlagnahmt werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Gegenstände automatisch vernichtet werden oder dauerhaft in einem Lager verschwinden. Die kroatische Zollverwaltung kann solche Waren unter bestimmten Voraussetzungen öffentlich versteigern, anderweitig verkaufen oder kostenlos an berechtigte Einrichtungen weitergeben. Grundlage ist unter anderem die Verordnung über den Umgang mit beschlagnahmter und überlassener Ware, die im November 2025 im Amtsblatt Narodne novine unter der Nummer 141/2025 veröffentlicht wurde.

Auch Privatpersonen dürfen mitbieten

Die kroatische Zollverwaltung sieht drei Möglichkeiten für den öffentlichen Verkauf vor: mündliche Versteigerungen, elektronische Auktionen und das Einholen schriftlicher Angebote. Dabei können beispielsweise Fahrzeuge, Elektrogeräte, Werkzeuge und andere Gegenstände angeboten werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

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Auch Privatpersonen dürfen an solchen Auktionen teilnehmen. Voraussetzung ist, dass die angebotene Ware nach ihrer Art und Menge für den persönlichen Gebrauch oder den eigenen Haushalt bestimmt ist. Für Unternehmen und Gewerbetreibende gelten teilweise andere Teilnahmebedingungen. Beschäftigte der Zollverwaltung sind grundsätzlich vom Erwerb ausgeschlossen.

Zehn Prozent Kaution erforderlich

Wer an einer mündlichen öffentlichen Versteigerung teilnehmen möchte, muss vorab eine Sicherheitsleistung in Höhe von zehn Prozent des Ausgangspreises hinterlegen. Wird beispielsweise ein Fahrzeug mit einem Startpreis von 5.000 Euro angeboten, beträgt die Kaution 500 Euro.

Den Zuschlag erhält grundsätzlich der Teilnehmer mit dem höchsten zulässigen Gebot. Anschließend muss der Käufer den Kaufpreis innerhalb von drei Tagen bezahlen. Die bereits hinterlegte Kaution wird dabei angerechnet.

Vorsicht: Die Kaution kann auch verloren gehen. Das ist beispielsweise möglich, wenn ein angemeldeter Bieter nicht erscheint oder der Käufer nach dem Zuschlag seine Zahlungspflichten nicht erfüllt. Wer ordnungsgemäß teilnimmt und keinen Zuschlag erhält, bekommt seine Sicherheitsleistung grundsätzlich zurück.

Kann man beschlagnahmte Ware zurückbekommen?

Eine besonders interessante Möglichkeit sieht das kroatische Zollgesetz für frühere Eigentümer vor. Nach Artikel 71 des Gesetzes zur Durchführung des EU-Zollrechts kann die zuständige Zollbehörde in begründeten Fällen erlauben, dass ein früherer Eigentümer oder der Verantwortliche eines Zollverstoßes die beschlagnahmten Gegenstände zurückkauft.

Dafür gelten allerdings strenge Voraussetzungen. Der entsprechende Antrag muss gestellt werden, bevor die öffentliche Versteigerung veröffentlicht oder eine Entscheidung über einen direkten Verkauf beziehungsweise eine kostenlose Weitergabe getroffen wurde. Außerdem dürfen weder zollrechtliche noch andere gesetzliche Hindernisse bestehen.

Ein solcher Rückkauf ist nicht kostenlos. Bezahlt werden müssen grundsätzlich der Warenwert, ausstehende Zollabgaben, weitere öffentliche Abgaben sowie die entstandenen Verfahrens- und Verwahrungskosten. Ein automatisches Recht auf Rückkauf besteht nicht. Die zuständige Zollbehörde entscheidet über den Antrag. Auch die bloße Bezahlung einer Strafe bedeutet nicht, dass die Waren automatisch zurückgegeben werden.

Käufer tragen ein Risiko

Bei öffentlichen Zollversteigerungen gilt grundsätzlich das Prinzip „gesehen, gekauft“. Das bedeutet, dass die Waren ohne Garantie angeboten werden. Nachträgliche Beanstandungen wegen ihrer Qualität oder vorhandener Mängel sind nach den Verkaufsbedingungen ausgeschlossen.

Interessenten sollten deshalb unbedingt die angebotenen Besichtigungstermine nutzen. Zusätzlich zum Kaufpreis können Zollabgaben, Steuern und weitere Kosten entstehen. Bei manchen Waren sind besondere Genehmigungen oder Zollformalitäten erforderlich. Unter bestimmten Umständen ist sogar eine Wiederausfuhr vorgeschrieben. Ein niedriger Startpreis bedeutet daher nicht automatisch, dass ein Gegenstand tatsächlich günstig erworben werden kann.

Wo werden die Auktionen veröffentlicht?

Die kroatische Zollverwaltung informiert auf ihrer offiziellen Website in der Rubrik „Javna prodaja“ über öffentliche Verkäufe. Dort finden Interessenten Ausschreibungen aus den Zuständigkeitsbereichen der regionalen Zollämter Zagreb, Rijeka, Split und Osijek sowie Bekanntmachungen zu mündlichen Versteigerungen. Die Ausschreibungen enthalten unter anderem Angaben zu den angebotenen Waren, Ausgangspreisen, Besichtigungsterminen und Teilnahmebedingungen.

Nicht alles landet bei einer Versteigerung

Nicht jede beschlagnahmte Ware darf verkauft werden. Gegenstände, die nicht legal in Verkehr gebracht werden dürfen, können vom Verkauf ausgeschlossen sein. Die Vorschriften sehen außerdem vor, dass bestimmte Waren kostenlos an berechtigte öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen abgegeben werden können.

Ist weder ein Verkauf noch eine solche Weitergabe möglich oder wirtschaftlich sinnvoll, können die Gegenstände vernichtet werden. Das kann beispielsweise auch bei gefälschten Produkten der Fall sein.

Auch in Bosnien gibt es Zollauktionen

Ein ähnliches System besteht in Bosnien und Herzegowina. Dort organisiert die Behörde für indirekte Besteuerung (UIO) öffentliche Versteigerungen und andere Verkaufsverfahren für beschlagnahmte Waren. Die aktuellen Angebote und Teilnahmebedingungen werden ebenfalls auf der offiziellen Website der Behörde veröffentlicht.

Wer bei einer Zollauktion zuschlagen möchte, sollte deshalb nicht nur den angebotenen Preis prüfen. Entscheidend sind auch der Zustand der Ware, die rechtlichen Voraussetzungen und die möglichen zusätzlichen Kosten.