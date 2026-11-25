Ein falscher Name im Antrag auf Kinderbetreuungsgeld hat für eine Tiroler Familie schwerwiegende Folgen. Weil der Vater statt seiner Frau als Antragsteller eingetragen war, fordert die Behörde nun 18.000 Euro zurück.

Der Fall wurde am Mittwoch, dem 25. November 2026, von der Volksanwaltschaft öffentlich gemacht. Herr L. hatte beim Ausfüllen des Antrags auf Kinderbetreuungsgeld versehentlich seinen eigenen Namen statt jenem seiner Ehefrau eingetragen. Anschließend bezog er über einen längeren Zeitraum Kinderbetreuungsgeld, obwohl er weiterhin berufstätig war. Erst später folgte die folgenschwere Rückforderung: 18.000 Euro soll die Familie zurückzahlen.

Ein Fehler mit teuren Folgen

Das Problem liegt in den strengen gesetzlichen Vorgaben. Beim Kinderbetreuungsgeld ist entscheidend, welcher Elternteil die Leistung beantragt und ob dieser die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Dazu gehören auch die gesetzlichen Zuverdienstgrenzen. Diese unterscheiden sich je nachdem, ob pauschales oder einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bezogen wird.

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Nach Darstellung der Volksanwaltschaft hätte das Geld der Tiroler Familie bei korrekter Antragstellung zugestanden. Weil jedoch der Vater statt der Mutter als Antragsteller eingetragen war, konnte der Fehler nachträglich nicht mehr berichtigt werden.

Die Behörde forderte deshalb die ausbezahlten 18.000 Euro zurück.

Volksanwalt schaltet sich ein

Die Familie wandte sich an die Volksanwaltschaft. Volksanwalt Bernhard Achitz ersuchte daraufhin Familienministerin Claudia Bauer, eine Nachsicht für die betroffene Familie zu prüfen. Dieses Ersuchen blieb allerdings erfolglos.

Achitz kritisiert die geltenden Regelungen und fordert eine Reform des Kinderbetreuungsgeldes. Das System sei zu kompliziert und zu unflexibel. Familien müssten besser beraten werden, damit solche Fehler gar nicht erst passieren. Besonders problematisch sei, dass selbst ein versehentlicher Fehler beim Ausfüllen eines Formulars zu erheblichen finanziellen Belastungen führen könne.

Ist eine Rückforderung endgültig?

Grundsätzlich sieht das Kinderbetreuungsgeldgesetz durchaus Möglichkeiten vor, eine Rückforderung zu erleichtern. Nach § 31 Absatz 4 kann der zuständige Krankenversicherungsträger unter bestimmten Voraussetzungen Ratenzahlungen ermöglichen, eine rechtskräftige Rückforderung stunden oder ganz beziehungsweise teilweise darauf verzichten. Dabei sind unter anderem die Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu berücksichtigen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein falsch gestellter Antrag nachträglich auf den anderen Elternteil übertragen werden kann.

Im konkreten Fall der Tiroler Familie konnte auch das Einschreiten der Volksanwaltschaft keine Nachsicht erreichen.

Auch 14-Tage-Frist wird kritisiert

Die Volksanwaltschaft fordert darüber hinaus weitere Änderungen beim Kinderbetreuungsgeld. Eine davon betrifft die Wahl zwischen dem pauschalen und dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld.

Wer sich für eines der beiden Systeme entscheidet, kann grundsätzlich nur innerhalb von 14 Tagen nach der ersten Antragstellung zum anderen wechseln. Die Volksanwaltschaft fordert längere Änderungsfristen und zusätzliche Möglichkeiten, fehlerhafte Anträge nachträglich zu korrigieren. Auch die Ablehnung des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes soll künftig nur mit einem nachvollziehbar begründeten Bescheid erfolgen dürfen.

Weitere Reformen gefordert

Zusätzlich verlangt die Volksanwaltschaft schnellere Verfahren bei grenzüberschreitenden Familienleistungen. Davon wären insbesondere Familien betroffen, bei denen ein Elternteil in Österreich und der andere im Ausland lebt oder arbeitet. Eine weitere Forderung betrifft die Hauptwohnsitzmeldung. Nach Ansicht der Volksanwaltschaft sollte ein tatsächlich bestehender gemeinsamer Haushalt mit dem Kind ausreichen, ohne dass die gemeinsame Hauptwohnsitzmeldung als zusätzliche Anspruchsvoraussetzung verlangt wird.

Der Tiroler Fall zeigt, welche finanziellen Folgen ein Fehler beim Kinderbetreuungsgeld haben kann. Eltern sollten deshalb vor dem Einreichen genau überprüfen, wer als Antragsteller eingetragen ist und welches Kinderbetreuungsgeldsystem gewählt wurde. Wer eine Rückforderung erhält, sollte frühzeitig rechtliche Beratung einholen und prüfen lassen, ob Rechtsmittel, Ratenzahlungen oder eine Nachsicht möglich sind.