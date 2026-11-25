Ein Geschwür tut nicht weh und verschwindet von selbst. Genau das macht die Infektion in Ungarn für Ungeborene zur Gefahr.

In Ungarn breitet sich die Syphilis weiter aus. Bis zum 12. November 2026 zählte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit und Pharmazie 144 Fälle angeborener Syphilis. 31 davon endeten für Föten und Neugeborene tödlich.

Wie die Behörde auf Anfrage des Portals Telex mitteilte, starben 26 Föten im Mutterleib, fünf Neugeborene überlebten die Infektion nach der Geburt nicht. Die Zahl der gemeldeten Syphilis-Fälle insgesamt kletterte von 777 im Jahr 2020 auf 2.462 im Jahr 2025. In den jüngsten drei Monaten dieses Jahres kamen 747 Fälle dazu, 516 davon in ländlichen Gebieten und 231 in Budapest.

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Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigen, dass die Infektionsrate in Ungarn sechsmal so hoch ist wie in Rumänien und 20-mal so hoch wie in Kroatien.

EU-Spitzenreiter

Bei der angeborenen Syphilis lag Ungarn 2024 mit 42 Fällen an der Spitze der EU. Bulgarien folgte mit 30 Fällen, 14 Mitgliedstaaten meldeten gar keinen Fall. In der EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen wurden zusammen 140 Fälle erfasst, 30 Prozent davon entfielen auf Ungarn.

Für 2025 wies das nationale Zentrum bei 91 Neugeborenen eine Syphilis-Infektion aus, das entspricht 126 Fällen auf 100.000 Lebendgeburten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ein Ziel von 50 Fällen auf 100.000 lebend geborene Kinder festgelegt. In den ersten acht Monaten 2026 wurden 100 solcher Fälle registriert.

Ausgelöst wird die Syphilis vom Bakterium Treponema pallidum. Übertragen wird es vor allem durch sexuellen Kontakt, also durch Vaginal-, Anal- und Oralsex. Auch in der Schwangerschaft kann die Infektion von der Mutter auf das Kind übergehen.

Ein erstes Anzeichen ist häufig ein schmerzloses Geschwür. Es kann auch ohne Behandlung wieder verschwinden, obwohl die Infektion bestehen bleibt. Möglich sind zudem Kopfschmerzen, erkältungsähnliche Beschwerden, Halsschmerzen, Schwäche, Gewichtsverlust, Haarausfall oder geschwollene Lymphknoten. Später kann ein Ausschlag auftreten.

Bleibt die Krankheit unbehandelt, kann sie das Nervensystem, das Herz und die Blutgefäße schwer schädigen. Mit Antibiotika, meist Penicillin, ist sie heilbar. Bei Schwangeren kann eine rechtzeitige Behandlung eine Infektion des Fötus in der Regel verhindern. Ohne Therapie drohen Fehlgeburten, Totgeburten oder schwere Erkrankungen des Kindes.

Neues Protokoll

Eine Studie der Semmelweis-Universität untersuchte 180 Schwangere mit Syphilis aus den Jahren 2015 bis 2025. Bei 75 Prozent von ihnen wurde die Infektion erst im zweiten oder dritten Trimester erkannt. Zum Zeitpunkt der Diagnose hatten 94 Prozent keine Symptome. Durch die späte Entdeckung blieb teilweise weniger Zeit, eine Ansteckung des Fötus zu verhindern.

Das nationale Zentrum veröffentlichte 2026 ein neues Protokoll. Es schreibt einen Syphilis-Test im ersten Trimester sowie einen weiteren zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche vor. Frauen, die bisher keine Schwangerenuntersuchungen in Anspruch genommen haben oder ein hohes Ansteckungsrisiko tragen, sollen bei der Geburt einen Schnelltest erhalten. Fällt dieser positiv aus, muss innerhalb von drei Tagen eine Penicillin-Behandlung beginnen. Innerhalb von zwei Tagen muss zudem die Suche nach den Sexualpartnern der Frau und deren Benachrichtigung starten.