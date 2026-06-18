Kollision beim Einbiegen: 63-Jähriger nach Kollision ins Spital geflogen

Ein Einbiegemanöver auf der B178 in Tirol endet mit einem Schwerverletzten – und einem Fahrzeug, das sich um die eigene Achse dreht.

Auf der Bundesstraße B178 in Waidring (Tirol) kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger bosnischer Fahrzeuglenker kollidierte beim Einbiegen in die Hauptstraße mit dem Wagen eines 63-Jährigen, der dabei schwere Verletzungen davontrug. Der Rettungshubschrauber „C4″ brachte den Verletzten in das Krankenhaus St. Johann im Bezirk Kitzbühel.

Kollision auf B178

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.30 Uhr. Der 63-Jährige war zu diesem Zeitpunkt auf der B178 aus Richtung Lofer unterwegs nach St. Johann. „Als der 42-Jährige von einer Gemeindestraße in Fahrtrichtung Lofer in die B178 einbiegen wollte, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge“, berichteten die Ermittler der Polizei.

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Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug des 63-Jährigen vollständig um die eigene Achse, ehe es zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig geregelt werden.

Großer Einsatz

Neben dem Notarzthubschrauber standen ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Waidring, zwei Polizeistreifen, die Straßenmeisterei sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.