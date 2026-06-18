Gute Nachrichten für Tierhalter: Kein Bluttest mehr an der EU-Grenze

Serbien hat einen langen Kampf gewonnen – und serbische Tierhalter spüren es ab sofort direkt im Reisealltag.

Wer mit Hund, Katze oder Frettchen in die EU reisen möchte, musste bislang als serbischer Staatsbürger einen aufwendigen bürokratischen Umweg in Kauf nehmen: Eine serologische Untersuchung zum Nachweis ausreichender Tollwut-Antikörper war Pflicht – kostspielig, zeitintensiv und für viele Tierhalter schlicht abschreckend. Damit ist nun Schluss.

Die Europäische Union hat Serbien in die Liste jener Drittstaaten aufgenommen, für die dieser Nachweis bei der nicht-kommerziellen Einreise mit Heimtieren in EU-Mitgliedstaaten nicht mehr verlangt wird. Das teilten das serbische Landwirtschafts-, Forst- und Wasserwirtschaftsministerium sowie die Veterinärverwaltung mit.

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Glamočićs Reaktion

Minister Dragan Glamočić wertete den Schritt als Bestätigung langjähriger Bemühungen: Die Entscheidung sei das Ergebnis jahrelanger Arbeit der Veterinärverwaltung, der Veterinärdienste, wissenschaftlicher Einrichtungen und aller Partner, die an der Umsetzung von Maßnahmen zur Tollwutkontrolle und -tilgung beteiligt gewesen seien. „Gleichzeitig bringt diese Entscheidung konkrete Vorteile für unsere Bürger und erleichtert das Reisen mit Haustieren in die EU-Länder zusätzlich“, so Glamočić.

Für serbische Tierhalter bedeutet das in der Praxis: weniger Verwaltungsaufwand, kürzere Vorlaufzeiten bei der Reiseplanung und geringere Kosten, da aufwendige Laboruntersuchungen als Einreisevoraussetzung wegfallen.

Systematische Maßnahmen

Möglich wurde dies durch eine Reihe systematischer Maßnahmen, die Serbien in den vergangenen Jahren umgesetzt hat – darunter Programme zur oralen Impfung von Wildtieren, der Ausbau des Tollwut-Überwachungssystems sowie die Stärkung diagnostischer und veterinärinspektorischer Kapazitäten. Im Mai 2026 anerkannte schließlich auch die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) das erreichte Niveau, indem sie Serbiens Selbsterklärung über den Status als tollwutfreies Land veröffentlichte.

Unverändert bestehen bleiben die übrigen Einreisebedingungen für Heimtiere: Mikrochip-Kennzeichnung, gültiger Tollwutimpfschutz sowie ein entsprechendes Veterinärzertifikat sind nach wie vor verpflichtend – ebenso wie alle weiteren Anforderungen, die das EU-Recht und das jeweilige Zielland vorschreiben.