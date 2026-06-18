Hausmantel statt Trikot: Dieser Fan aus Rijeka stahl allen die Show

Hausmantel statt Trikot: Ein Fan aus Rijeka erschien beim WM-Abend auf der Straße in einem Look, der alle Blicke auf sich zog.

Ein Einwohner aus Rijeka sorgte beim WM-Duell zwischen Kroatien und England für Aufsehen auf den Straßen der Stadt. Sein Auftritt, von einem Pixsell-Fotografen festgehalten, setzte in Sachen Fan-Kreativität einen bemerkenswerten Akzent: Statt Trikot und Schal wählte er einen roten Hausmantel mit markanten karierten Details als sein ganz persönliches Unterstützungsoutfit.

Ausgelassene Stimmung

Den Look rundete er mit einer weißen Wasserball-Kappe ab und posierte gut gelaunt für Passanten und Fotografen. Rund um ihn herrschte ausgelassene Stimmung – ganze Familien in Fan-Kleidung verfolgten das Spiel auf den Straßen, und jedes Tor wurde mit lautstarker Begeisterung gefeiert.

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Am Ende jedoch überwog die Enttäuschung: England setzte sich in einem packenden Spiel mit 4:2 durch und ließ die kroatischen Fans mit leeren Händen zurück.