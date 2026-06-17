WM 2026: Kroatien startet heute gegen England – Spielplan, Modus und Wien-Tipps

Heute Abend beginnt für Kroatien die WM 2026. Am Mittwoch, 17. Juni, um 22:00 Uhr MEZ trifft das Team auf England. Tausende Fans in Wien fiebern mit. Dieser Überblick liefert Spielplan, den neuen Modus und Tipps fürs Mitschauen.

Wann spielt Kroatien bei der WM 2026?

Kroatien steht in Gruppe L. Dort warten England, Ghana und Panama. Der Auftakt steigt heute, am Mittwoch, 17. Juni, um 22:00 Uhr MEZ gegen England. Danach folgen zwei weitere Gruppenspiele. Kroatien trifft rund um den 24. Juni auf Panama. Am 27. Juni geht es gegen Ghana. Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Für Wiener Fans heißt das: späte Anstoßzeiten. Viele Spiele beginnen erst am Abend oder in der Nacht MEZ.

Wer gewinnt das Spiel Kroatien gegen England? Kroatien

Unentschieden

England Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...

Der neue Modus: 48 Teams und das Sechzehntelfinale

Diese WM ist die erste mit 48 Teams. Sie spielen in zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften. Das verändert die Rechnung für alle Teilnehmer. Pro Gruppe ziehen die beiden Ersten sicher weiter. Dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Erstmals gibt es deshalb ein Sechzehntelfinale als neue K.-o.-Runde. Für Kroatien bedeutet das etwas Luft. Schon ein dritter Platz kann zum Aufstieg reichen. Trotzdem zählt jeder Punkt, weil die Reihung der Dritten knapp wird.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Kroatiens Weg: von 1998 bis heute

Kroatien zählt seit Jahren zur Weltspitze. 1998 holte das Team bei seiner ersten WM den dritten Platz. Das war eine Sensation. 2018 folgte der größte Erfolg. Kroatien stand im WM-Finale und unterlag erst Frankreich. 2022 gab es dann erneut Bronze in Katar. Diese Geschichte erklärt die hohen Erwartungen. Mehr Hintergrund liefern unsere fünf Fakten zur kroatischen Nationalmannschaft. Spannend ist auch, warum „Vatreni“ und „Orlovi“ so heißen.

Warum der Auftakt gegen England so wichtig ist

England gilt als Favorit der Gruppe. Das Team hat viel Tempo und Tiefe. Kroatien ist deshalb gewarnt, aber keineswegs chancenlos. Ein Punkt gegen England wäre wertvoll. Denn die Partien gegen Panama und Ghana gelten als Pflichtaufgaben. So entscheidet der Start oft über den Druck in den nächsten Spielen. Auch das Torverhältnis kann später zählen. Im Kampf um die besten Dritten geht es oft um einzelne Tore. Ein guter Auftakt schafft hier ein Polster.

Wo die Community in Wien mitfiebert

Der Anstoß fällt spät. Berufstätige planen deshalb am besten vor. Viele Lokale und Vereine in Wien zeigen die Spiele live. Für Familien lohnt sich oft das Mitschauen zuhause. Großeltern, Eltern und Kinder sitzen dann gemeinsam vor dem Bildschirm. Wer öffentlich feiern will, prüft vorher die Hausregeln des Lokals. Reservieren Sie früh, denn beliebte Plätze sind schnell voll. Achten Sie nach dem Spiel auf einen sicheren Heimweg.

Faktenbox