CO-Vergiftung bei zwei Personen: Klimageräte als mögliche Ursache

Ein Alltagsgerät wird zur unsichtbaren Gefahr – in Wien endete ein Sommerabend für zwei Personen mit einem Feuerwehreinsatz.

Dienstagabend mussten in Wien zwei Personen nach einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem das Paar mit erhöhten CO-Werten im Blut in ein Spital eingeliefert worden war, rückte die Berufsfeuerwehr zur Wohnung des Paares in Wien-Floridsdorf aus, wo ein CO-Unfall vermutet wurde. Dort trafen die Einsatzkräfte auf zwei junge Frauen – eine 15-Jährige und eine 18-Jährige –, die anschließend der Berufsrettung übergeben wurden.

Bei beiden wurden zwar niedrige CO-Werte gemessen, eine stationäre Aufnahme war jedoch nicht erforderlich.

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Klimageräte als Ursache

Als wahrscheinliche Ursache für die Vergiftungen gelten zwei mobile Klimageräte, die ihre Abluft nach außen ableiteten und dadurch einen Unterdruck in der Wohnung erzeugten. Dieser verhinderte, dass die Abgase der Gastherme ordnungsgemäß über den Rauchfang abziehen konnten. Um die Situation zu entschärfen, öffneten die Einsatzkräfte die Fenster und belüfteten die Wohnung mit einem Hochleistungsgerät.

Feuerwehr warnt

Im Zuge des Einsatzes appellierte die Berufsfeuerwehr an alle Besitzerinnen und Besitzer von Gasthermen, ihre Geräte in regelmäßigen Abständen warten zu lassen. „Unter normalen Umständen ist eine Gastherme absolut sicher“, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Zu gefährlichen Kohlenstoffmonoxid-Konzentrationen könne es kommen, wenn Therme oder Rauchfang vernachlässigt werden, bei besonders hohen Außentemperaturen oder wenn Ventilatoren Luft aus dem Wohnraum nach außen befördern.

Wer die Therme im Sommer betreibe, solle darauf achten, Fenster und Türen in jenem Raum geöffnet zu halten, in dem das Gerät installiert ist.