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Schulförderung

Frist läuft ab: So retten Familien ihre 150 Euro noch rechtzeitig

Frist läuft ab: So retten Familien ihre 150 Euro noch rechtzeitig
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

150 Euro pro Kind, ein Klick zur Aktivierung – doch die Uhr tickt. Tausende Familien riskieren, ihren Anspruch zu verlieren.

Zahlreiche Familien mit schulpflichtigen Kindern haben derzeit noch die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Zwischen März und April wurden insgesamt 50.727 Schreiben an Haushalte versandt, die im Dezember 2025 Sozialhilfe erhalten haben. Pro anspruchsberechtigtem Schulkind steht ein Gutschein im Wert von 150 Euro zur Verfügung.

Die Förderung ist Teil der Aktion „Schulstartplus!“. Zusammen mit der Herbst-Aktion „Schulstartklar!“ ist geplant, das Programm auch in den Folgejahren weiterzuführen.

Aktivierung läuft ab

Voraussetzung für die Nutzung des Gutscheins ist jedoch eine vorherige Aktivierung über die Schulstart-App. Genau an diesem Schritt hapert es bei vielen betroffenen Familien noch. Die Aktivierung ist ausschließlich bis zum 30. Juni möglich.

Wer die Frist verstreichen lässt, riskiert laut einem Bericht von 5min, den Anspruch auf den Gutschein endgültig zu verlieren. Einlösen lassen sich die Gutscheine bei teilnehmenden Händlern für schulbezogene Ausgaben – darunter Schulmaterialien, Lebensmittel, Hygieneartikel sowie Bekleidung.

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