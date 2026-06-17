Rauch im Stiegenhaus: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten (VIDEO)

In einem Mehrparteienhaus in Grins (Bezirk Landeck) ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Das Feuer brach gegen 19.30 Uhr im Keller des Gebäudes aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang bereits Rauch aus den Fenstern des Hauses.

Ort des Geschehens

Bewohner gerettet

Mehrere Bewohner saßen in dem verrauchten Gebäude fest und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr mithilfe von Leitern sowie einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt vier Personen wurden in das Krankenhaus Zams gebracht – drei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie eine weitere Person mit Verletzungen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Landeck mit neun Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften, Zams mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften sowie Grins mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften. Hinzu kamen drei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug und ein Einsatzleitfahrzeug des Roten Kreuzes. Gegen 20.45 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.