KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Großeinsatz

Rauch im Stiegenhaus: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten (VIDEO)

Rauch im Stiegenhaus: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten (VIDEO)
FOTO: Feuerwehr Landeck
1 Min. Lesezeit |

In einem Mehrparteienhaus in Grins (Bezirk Landeck) ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Das Feuer brach gegen 19.30 Uhr im Keller des Gebäudes aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang bereits Rauch aus den Fenstern des Hauses.

Ort des Geschehens

Bewohner gerettet

Mehrere Bewohner saßen in dem verrauchten Gebäude fest und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr mithilfe von Leitern sowie einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt vier Personen wurden in das Krankenhaus Zams gebracht – drei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie eine weitere Person mit Verletzungen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Landeck mit neun Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften, Zams mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften sowie Grins mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften. Hinzu kamen drei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug und ein Einsatzleitfahrzeug des Roten Kreuzes. Gegen 20.45 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| „Neue Seidenstraße“
Neue Autobahn am Balkan: Bauarbeiten für Abschnitt Bijeljina – Brčko starten
| Schulden
Fiskalrat schlägt Alarm: 5,7 Milliarden fehlen – Österreich läuft die Zeit ab
| Schweigegeld
Im Saunaclub kennengelernt: Prostituierte erpresst Priester mit Nacktfotos
| Spektakel
Strenge Regeln beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn
| Hitzewelle
Kommt die 40-Grad-Hitze? Österreich vor Wetterumschwung
MEHR AKTUELLE NEWS