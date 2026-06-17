200 Spiele, drei Tore – Messi stellt Rekord von Klose ein (VIDEO)

Ein Abend, der Fußballgeschichte schreibt: Lionel Messi trifft dreifach und stellt dabei einen Rekord ein, der jahrelang als unantastbar galt.

Lionel Messi hat beim Auftakt der argentinischen Nationalmannschaft gegen Algerien in Kansas City eine Gala abgeliefert, die Fußballgeschichte schreibt. Der 38-Jährige traf dreimal – in der 17., 60. und 76. Minute – und stellte damit den WM-Torrekord von Miroslav Klose ein. 16 Treffer bei Weltmeisterschaften: eine Marke, die der Deutsche über Jahre gehalten hatte. Nun teilt er sie mit dem Argentinier.

Vier Minuten vor Schluss verließ Messi den Rasen, begleitet von stehenden Ovationen der rund 70.000 Zuschauer im Stadion. Eine Woche vor seinem 39. Geburtstag zeigte der achtfache Weltfußballer, dass er noch immer der entscheidende Mann in diesem argentinischen Angriffsspiel ist. Zwanzig Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten Treffer auf dieser Bühne ist sein Ausnahmekönnen ungebrochen.

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Argentiniens Startelf

Teamchef Lionel Scaloni vertraute weitgehend auf die Helden von vor vier Jahren: Acht Spieler aus der Startelf des Finalsiegs gegen Frankreich standen auch diesmal von Beginn an auf dem Platz, darunter naturgemäß Messi. Der hatte in der fünften Minute Pech – Abseits. Ähnliches erlebte auch Algerien: Ein Treffer von Fares Chaibi wurde ebenfalls wegen Abseits aberkannt.

Das Spiel selbst war über weite Strecken eine Demonstration argentinischer Spielfreude. Im Mittelpunkt: Messi. Sein zweiter Abschluss, ein Schuss aus rund 20 Metern, schlug zum 1:0 ein – Algeriens Torwart Luca Zidane sah dabei nicht gut aus. Messi hatte zudem Glück, dass ein Foulspiel an Aissa Mandi ohne Gelbe Karte blieb.

Algeriens Gegenwehr

Algerien fand erst kurz vor der Halbzeit zu ersten Offensivaktionen, blieb aber ohne Torabschluss. Argentinien stand defensiv sicher und ließ nichts zu.

Das 2:0 fiel nach einem Patzer Zidanes, der einen Schuss von Alexis MacAllister nicht festhalten konnte – Messi war zur Stelle. Eine Großchance ließ er in der 66. Minute noch liegen, doch zehn Minuten später war es vollbracht: das 3:0, sein drittes Tor des Abends.

All three of Leo Messi's goals in his first career FIFA World Cup hat trick pic.twitter.com/jb05ZWMrVU — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

In seinem 200. Länderspiel erzielte Messi damit gleichzeitig seinen 120. Treffer im Nationaltrikot.