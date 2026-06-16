WM-Blamage: Spaniens Rekord der Schande – dieser Spanier schrieb kuriose WM-Geschichte

75 Prozent Ballbesitz, null Wirkung – Spaniens WM-Auftakt sorgt für Schlagzeilen, die kein Trainer lesen will.

Der Auftritt der Spanier gegen den Kleinstaat Kap Verde ließ in der Offensive schlicht alles vermissen. Die WM-Gruppenpartie in Atlanta endete 0:0, wodurch der amtierende Europameister zum Auftakt ohne Torerfolg blieb – und das trotz 75 Prozent Ballbesitz. Der spanische Sturm biss sich am Schlussmann der Kapverdianer die Zähne aus.

Oyarzabals Rekord

Besonders auffällig war dabei das Auftreten von Real-Sociedad-Stürmer Mikel Oyarzabal – oder vielmehr sein Nicht-Auftreten. Wer in der WM-Qualifikation noch mit sechs Treffern und vier Vorlagen geglänzt hatte, tauchte gegen Kap Verde vollständig ab. Mehr noch: Oyarzabal stellte in diesem Spiel einen unrühmlichen WM-Rekord auf. Wie der Datenanbieter Opta auf X mitteilte, ist er der erste Fußballer seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolviert hat, ohne den Ball auch nur ein einziges Mal zu berühren.