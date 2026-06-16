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Millionenwette

Diese Wette hatte es in sich – Spaniens 0:0 gegen Kap Verde machte einen zum Multimillionär

Diese Wette hatte es in sich – Spaniens 0:0 gegen Kap Verde machte einen zum Multimillionär
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Unentschieden, das die Fußballwelt schockierte – und einen einzigen Tipper um Millionen reicher machte.

Ein 0:0 gegen Kap Verde – und das bei einer Weltmeisterschaft. Was Spanien, der amtierende Europameister, zum Auftakt des Turniers ablieferte, sorgte für ungläubiges Staunen. Doch während Millionen Fans den Ausgang kaum fassen konnten, hatte zumindest einer dieses Szenario nicht nur geahnt, sondern auch bares Geld darauf gesetzt.

Millionen-Gewinn

Wie der „Telegraph“ berichtet, platzierte ein Nutzer der US-amerikanischen Wettplattform Polymarket 400.000 US-Dollar – umgerechnet rund 345.000 Euro – auf eine Wette, die denkbar einfach klang und doch kaum jemand gewagt hätte: Spanien gewinnt nicht. Das Ergebnis gab ihm recht. Aus dem Einsatz wurden 4,7 Millionen Dollar, also knapp vier Millionen Euro.

Der Tipper hatte auf das Richtige gesetzt – und wurde dafür fürstlich belohnt. Weil er dem Außenseiter aus Kap Verde zutraute, den Favoriten zumindest aufzuhalten, gehört er nun zu den großen Gewinnern dieses WM-Auftakts.

Vier Millionen Euro für eine einzige Wette: ein Ergebnis, das selbst hartgesottene Zocker staunen lässt.

Teures Vertrauen

Auf der Verliererseite steht dagegen ein anderer Wettender, dem das Unentschieden teuer zu stehen kam. Er vertraute auf den erwarteten Sieg der Spanier und setzte eine Million US-Dollar – rund 863.000 Euro – auf genau diesen Ausgang. Nach dem Schlusspfiff war das Geld weg.

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