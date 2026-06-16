Traktor stürzt 90 Meter in den Wald: Fahrer stirbt

Ein Arbeitstag in Tirol endet tragisch: Ein Mann stürzt mit seinem Traktor einen Hang hinab – die Einsatzkräfte kommen zu spät.

In Gries am Brenner im Bezirk Innsbruck-Land hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 43-jähriger Österreicher kam während Mäharbeiten mit seinem Traktor zu Sturz und rutschte rund 90 Meter tief in einen angrenzenden Wald ab, wo das Fahrzeug frontal gegen einen Baum prallte.

Tödlicher Traktorsturz

Der Mann erlag den dabei erlittenen Verletzungen. Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach am Brenner, die Bergrettung Gries am Brenner, das Rote Kreuz Tirol sowie ein Notarzthubschrauber.