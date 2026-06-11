Djokovic legt sich fest: Dieses Land wird Fußball-Weltmeister

Die WM läuft – und Serbiens Tennis-Elite hat klare Favoriten. Novak Djokovic wagt sogar ein konkretes Endspiel-Szenario.

Heute Abend fällt der Startschuss zur Fußball-Weltmeisterschaft: Im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eröffnen Mexiko und Südafrika das Turnier – und das globale Interesse ist enorm. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Auch jenseits des Fußballs richtet sich der Blick auf das Großereignis, etwa aus der Tenniswelt.

Djokovics WM-Tipp

Novak Djokovic, einer der besten Tennisspieler der Geschichte, ist bekennender Fußballfan und verfolgt die WM aufmerksam. Sein Tipp steht bereits fest: „Portugal gegen Mexiko im Finale. Portugal gewinnt 2:0 oder 2:1.“

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Damit ist der Serbe nicht der Einzige aus dem Tennis-Zirkel, der seine Prognose abgegeben hat. Miomir Kecmanovic traut Argentinien die Titelverteidigung zu, Hamad Medjedovic setzt auf Frankreich als neuen Weltmeister.

Dusan Lajovic tippt auf Brasilien, während Laslo Djere Spanien als den klaren Favoriten auf den Titel sieht.