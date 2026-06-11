2.000 Euro Belohnung: Wer erkennt die Tankstellen-Räuber?

Zweimal, gleiches Muster, unbekannte Täter: Die Wiener Polizei veröffentlicht jetzt Überwachungsbilder – und setzt Geld auf die Täter aus.

Zweimal innerhalb weniger Wochen haben unbekannte Täter Tankstellen in Wien-Donaustadt überfallen. Die Polizei hat nun Überwachungsbilder veröffentlicht und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Hinweise – auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegen.

Identisches Vorgehen

Der erste Überfall fand in der Nacht auf den 1. Oktober 2025 gegen 2 Uhr statt, der zweite am 10. November 2025 kurz vor 22 Uhr. Das Vorgehen der Täter war in beiden Fällen nahezu identisch: Ein schwarz gekleideter, vermummter Mann bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, während sein Komplize den Eingangsbereich sicherte. Nach der Übergabe der Geldbeträge flüchteten beide Männer – die erbeutete Summe ist in beiden Fällen nicht bekannt.

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Im Rahmen der Ermittlungen konnten Beamte der Landespolizeidirektion Wien Videoaufnahmen aus den Überwachungssystemen der betroffenen Tankstellen sicherstellen, auf denen die mutmaßlichen Täter zu erkennen sind. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden diese Aufnahmen nun für die Öffentlichkeit freigegeben.

🔎 #Öffentlichkeitsfahndung

Zwei bislang unbekannte Personen stehen im Verdacht, Raubüberfälle auf Tankstellen im Bezirk #Donaustadt verübt zu haben.

Für sachdientliche Hinweise wurde eine Belohnung von € 2.000,- ausgesetzt. Zu den #Fahndungsbildern ⬇️https://t.co/1GeVgLbS9g pic.twitter.com/AfjPopVXqf — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 11, 2026

Belohnung ausgesetzt

Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord.

Der Verein der Freunde der Wiener Polizei hat für Hinweise, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt.