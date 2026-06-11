Mädchen baumelt an Fenstersims – Polizist und Passant als Lebensretter (VIDEO)

Neun Minuten Bangen, eine Sekunde Entscheidung – in Ost-London erlebten Passanten einen Moment, den so schnell niemand vergisst.

Es war ein Dienstagnachmittag in Ilford, Ost-London, als Passanten in der Ilford High Road plötzlich den Atem anhielten: Ein kleines Mädchen hing an einem Fenstersims mehrere Stockwerke über einem Pfandhaus – die Fingerchen um den Sims geklammert, die Beine baumelnd in der Luft. Wer die Szene sah, stand wie angewurzelt.

Videoaufnahmen zeigen, wie das Kind verzweifelt versuchte, sich nach oben zu ziehen, während die Menge auf dem Gehsteig hilflos zusah. Aus einem Fenster darunter erschien eine Frau, die nach dem Mädchen rief und die Arme nach ihm ausstreckte. Kurz darauf kletterten ein Mann mit nacktem Oberkörper und ein Polizeibeamter auf einen tiefer gelegenen Sims – die Lage wurde mit jeder Sekunde brenzliger, die Unruhe in der Menge unten spürbar größer.

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Neun Minuten Angst

Die Metropolitan Police war gegen 15:20 Uhr alarmiert worden, nachdem Anwohner Alarm wegen eines Kindes in akuter Gefahr geschlagen hatten. Mindestens neun Minuten lang hielt sich das Mädchen an dem Sims fest. Dann verlor es den Halt.

A child was dramatically rescued after being spotted clinging to a window ledge above a pawnbroker’s shop in East London.😳😳 pic.twitter.com/7rLem69d0G — OurTv ONLINE (@ourtvonline) June 11, 2026

Der Mann und der Polizist fingen das Kind auf.

Kollektives Aufatmen

Was folgte, war ein kollektives Aufatmen: Applaus brandete auf, Zuschauer riefen „gut gemacht“ und „gute Arbeit“. Um 15:32 Uhr wurde das Mädchen von einem Polizisten und einem Passanten endgültig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.