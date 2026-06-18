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Drogenrazzia

Zemun-Duo fliegt auf – Amphetamin-Küche mitten in Belgrad entdeckt

Zemun-Duo fliegt auf – Amphetamin-Küche mitten in Belgrad entdeckt
quelle: (Telegraf.rs)
1 Min. Lesezeit |

In Zemun fliegt ein Drogenlabor auf – die sichergestellten Mengen und das Equipment sprechen für eine professionelle Operation.

Zwei Männer aus Zemun, einem Stadtteil Belgrads, sind im Zuge einer Polizeirazzia festgenommen worden. Den Beschuldigten – Z. G. (40) und B. J. (42) – wird die unerlaubte Herstellung und der Handel mit Suchtmitteln zur Last gelegt.

Drogenlabor entdeckt

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten beachtliche Mengen an Drogen sicher: 46,3 Kilogramm Amphetamin, 61 Kilogramm Marihuana sowie zehn Kilogramm Kreatin, das offenbar zur Streckung der Substanzen eingesetzt wurde. Darüber hinaus wurde die vollständige Ausrüstung zur Herstellung und Aufbereitung von Amphetamin beschlagnahmt – ein Hinweis auf ein professionell betriebenes Drogenlabor.

Neben dem Rauschgift zogen die Ermittler auch vier Präzisionswaagen, mehrere Mobiltelefone, Schlüssel zu dem durchsuchten Objekt sowie Bargeld in Höhe von 17.400 Euro und 15.000 Dinar ein. Bei den Geldmitteln besteht der Verdacht, dass sie aus kriminellen Aktivitäten stammen.

Gewahrsam angeordnet

Auf Anordnung der Polizeidirektion Novi Sad wurden die beiden Männer für bis zu 48 Stunden in Gewahrsam genommen.

Nach Ablauf dieser Frist sollen sie mit einer Strafanzeige der zuständigen Staatsanwaltschaft übergeben werden.

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