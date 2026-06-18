Am Genfersee entscheidet sich, ob der Krieg endet

Ein Treffen, ein Vorschlag, ein möglicher Wendepunkt: Am Genfersee könnte Kriegsgeschichte geschrieben worden sein.

Zu Beginn des fünften Kriegsjahres hat Wolodymyr Selenskyj erneut die diplomatische Initiative ergriffen. Am Rande des G7-Gipfels traf der ukrainische Präsident seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump, um über konkrete Schritte zur Beendigung des Konflikts zu beraten. Trump, sichtlich aufgeräumt nach seiner Geburtstagsfeier und nach eigenen Angaben ermutigt durch Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran, brachte zusätzlichen politischen Schwung in das Gespräch.

Selenskyj nutzte den Moment und unterbreitete dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Angebot, das er selbst als eines bezeichnete, das dieser nicht werde ablehnen können. Der Vorschlag war konkret: ein dreiteiliges Friedenstreffen in den USA – zwischen Selenskyj, Putin und Trump. „Für Putin wird es schwer sein, dieses Angebot abzulehnen“, erklärte Selenskyj – zumal Trump in einem Telefonat vor dem eigentlichen Treffen bereits Optimismus gegenüber dieser Idee signalisiert hatte.

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Moskaus Druck wächst

Sollte Trump nach den Gesprächen in Évian-les-Bains tatsächlich eine formelle Einladung an Putin zu einem Friedensgipfel aussprechen, dürfte der Kreml kaum umhinkommen, dieser Folge zu leisten. Eine Einladung des amerikanischen Präsidenten lässt sich politisch nur schwer ignorieren – und würde damit das jahrelange Ausweichen Moskaus vor ernsthaften Verhandlungen durchbrechen. Erste Zeichen des Einlenkens sind bereits zu beobachten: Selbst der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat begonnen, versöhnlichere Töne anzuschlagen und Kiew Signale der Annäherung zu senden.

Während Russland bislang vor allem nach Vorwänden suchte, den Dialog hinauszuzögern, entwickelt sich die Lage an der Front zunehmend ungünstig für Moskau. Die Ukraine zeigt bemerkenswerte Widerstandskraft – die Streitkräfte befreien nach vorliegenden Berichten mehr Territorium, als russische Einheiten zu erobern vermögen. Laut dem Institute for the Study of War (ISW, US-amerikanische Denkfabrik zur Konfliktanalyse) reagiert Moskau auf diese Rückschläge mit fragwürdigen Mitteln: So sollen mit Hilfe künstlicher Intelligenz gefälschte Videoaufnahmen von Siegesparaden in angeblich eingenommenen Ortschaften produziert worden sein. Die Verluste auf russischer Seite bleiben derweil enorm – allein im Mai wurden mehr als 30.000 russische Soldaten getötet oder schwer verwundet.

Rüstung und Sanktionen

Neben den militärischen Entwicklungen verzeichnet die Ukraine auch Fortschritte in der Rüstungsproduktion. Auf der Waffenmesse in Paris präsentierte das ukrainische Unternehmen FirePoint seine neuen Raketen vom Typ FP-7 und FP-9. Das Modell FP-9 soll eine Reichweite von rund 855 Kilometern erreichen – genug, um Ziele im Großraum Moskau direkt anzugreifen.

Konfrontiert mit militärischen Niederlagen und wachsendem diplomatischen Druck – darunter die Entscheidung aller EU-Mitgliedstaaten, offiziell Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen – wirkt Russland zunehmend in die Enge getrieben. Das zeigt sich nicht zuletzt in Angriffen auf Kulturgüter wie das Kiewer Höhlenkloster sowie in den sogenannten „Double-Tap“-Angriffen (Zweitangriffe auf denselben Ort) in Charkiw, bei denen Rettungskräfte gezielt beschossen wurden, während sie Opfern eines vorangegangenen Raketenangriffs zu Hilfe eilten. Derartige Angriffe erfüllen nach internationalem Recht den Tatbestand eines Kriegsverbrechens.

Die Auswirkungen des Krieges machen sich längst auch innerhalb Russlands bemerkbar. In 21 Regionen des Landes wurde zuletzt Treibstoffknappheit ausgerufen – eine direkte Folge gezielter ukrainischer Angriffe auf Ölanlagen. Westliche Sanktionen erschweren zudem die Instandhaltung militärischer Ausrüstung erheblich, was sich unter anderem im Absturz eines russischen strategischen Bombers während eines Trainingsflugs über Irkutsk widerspiegelt.

Die Europäische Union arbeitet unterdessen am 21. Sanktionspaket, das allen russischen Soldaten, die an der Aggression gegen die Ukraine beteiligt waren, dauerhaft die Einreise in die Union untersagen würde. Dies bleibt jedoch vorerst Zukunftsplanung – das unmittelbare Ziel der internationalen Gemeinschaft ist die rasche Beendigung des Krieges.

Die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit richtet sich nun auf die Folgen des Treffens zwischen Selenskyj und Trump. Die Stadt Évian-les-Bains, international vor allem für ihr gleichnamiges Mineralwasser bekannt und unweit der Schweizer Grenze am Südufer des Genfersees gelegen, bot den Rahmen für einen Prozess, der die Weichen für eine Entspannung im Ukraine-Krieg stellen könnte.