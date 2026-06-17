Drohnen, Scharfschützen, hochrangige Ziele – ein mutmaßlich ausgeklügelter Anschlagsplan erschüttert die USA.

Das US-Justizministerium hat Anklage gegen fünf Männer erhoben, denen ein mutmaßlich geplanter Anschlag auf ein Kampfsportevent vorgeworfen wird, das am Geburtstag von US-Präsident Donald Trump stattfinden sollte. Unter den Anklagepunkten findet sich unter anderem die Verschwörung zum Mord. Die Verdächtigen, deren Alter zwischen 19 und 32 Jahren liegt, sollen dem Ministerium zufolge auch Regierungsmitglieder ins Visier genommen haben. Die Festnahmen erfolgten in den Bundesstaaten Ohio, Missouri, Nebraska und Kalifornien.

Geplanter Drohnenangriff

Das FBI hatte zuvor die Festnahme mehrerer Personen bekanntgegeben. FBI-Direktor Kash Patel erklärte auf der Plattform X, die mutmaßlich geplanten Anschläge seien dadurch „im Keim erstickt worden“. Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, den Einsatz sprengstoffbestückter Drohnen rund um die Veranstaltung geplant zu haben, um eine Evakuierung des Geländes herbeizuführen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Im Zuge der entstehenden Panik sollten Scharfschützen „hochrangige Ziele“ in der fliehenden Menschenmenge ausschalten. Wie Patel weiter ausführte, seien das FBI und die zuständigen Strafverfolgungsbehörden bereits am 10. Juni auf eine „potenzielle Bedrohung“ für die Veranstaltung aufmerksam gemacht worden.