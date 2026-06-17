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Fehlermeldung

Kollaps beim ORF: WM-Stream zeitweise nicht erreichbar

Kollaps beim ORF: WM-Stream zeitweise nicht erreichbar
(FOTO: EPA / BENJAMIN FANJOY)
1 Min. Lesezeit |

Ein Rekordspiel, ein kollabierter Stream – und eine Entschuldigung live auf Sendung. Der ORF erlebt einen denkwürdigen WM-Morgen.

Das WM-Spiel Österreich gegen Jordanien zog die Massen an – und brachte dabei den ORF-Livestream zum Kollaps. ORF On versagte unter dem enormen Nutzerdruck, der Stream war zeitweise vollständig nicht erreichbar. Ab 6:30 Uhr häuften sich die Störungsmeldungen, während das klassische lineare Fernsehen noch funktionierte.

Rekord & Kollaps

Dort verfolgten mehr als eine Million Österreicherinnen und Österreicher die Partie – ein neuer Zuschauerrekord. Auch beim Online-Stream dürften die Zugriffszahlen in unbekannte Höhen geschnellt sein, schließlich wollten viele Fans das Match auf dem Weg zur Arbeit am Smartphone mitverfolgen. Die technische Infrastruktur des ORF war diesem Ansturm schlicht nicht gewachsen.

Wer auf den Stream angewiesen war, sah nur Fehlermeldungen – und der Unmut in den sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten. ORF-Moderator Oliver Polzer wandte sich noch während der Übertragung direkt an die Zuseher und entschuldigte sich für den Ausfall: „Das ist sehr unangenehm an einem Tag wie heute.“

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