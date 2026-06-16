Rangnick vor Österreich-Match: „Müssen auch richtig Spaß haben

28 Jahre Pause, ein makelloser Rasen und 65.000 Zuschauer: Österreich steht vor seinem größten Fußballmoment seit einer Generation.

Gut 24 Stunden vor dem Anpfiff betrat das österreichische Nationalteam erstmals den Ort, an dem Geschichte geschrieben werden soll. Das Levi’s Stadium der San Francisco 49ers in Santa Clara fasst knapp 69.000 Plätze und erwartet rund 65.000 Zuschauer, wenn das ÖFB-Team sein erstes WM-Spiel seit 28 Jahren bestreitet. Der Rasen? Makellos. Nur David Alaba hatte eine kleine Anmerkung: „Noch ein bisschen hart ist er.“ Er hoffte auf Bewässerung. Teamchef Ralf Rangnick ergänzte mit einem Schmunzeln: „Der Rasen hat Golfplatz-ähnliche Züge.“

Rangnicks klare Ansage

Die Stimmung im Lager war konzentriert, die Botschaft klar. Rangnick ließ keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit, mit der sein Team in diese Partie geht: „Wir werden das Spiel so bestreiten, als ob es ein Endspiel wäre.“ Jordanien ist kein Gegner, den man unterschätzen darf – das weiß das Trainerteam genau. Die Jordanier sind für ihr konterstarkes Umschaltspiel bekannt, ziehen den Gegner bewusst an und schlagen dann mit langen Bällen und schnellen Vorstößen zu.

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Genau diese Gefahr hatte sich bereits im letzten Testspiel gegen Tunesien am 1. Jänner in Wien-Favoriten angedeutet, als das Absichern gegen Konter nicht funktionierte. Rangnick sieht das jedoch nicht als offene Baustelle: „Das war genau das Thema, das sich durch die letzten zehn Trainingstage gezogen hat. Wir haben noch einmal aufgezeigt, was wir gegen Tunesien nicht so gut gemacht haben und in den letzten drei Trainingseinheiten vollen Fokus darauf gelegt. Wenn wir das so auf den Platz bringen, wie im Training, dann mache ich mir absolut keine Sorgen.“

Die Aufstellung steht. Rangnick trägt sie seit Donnerstag im Kopf, seit Samstag kennt sie die Mannschaft. Keine Experimente, keine Unruhe. Ob die teils überraschenden Ergebnisse dieser WM als Warnung verstanden werden sollten? Der Teamchef winkte ab: „Ich glaube nicht, dass meine Mannschaft einen Warnschuss gebraucht hat. Die wissen, was für ein Gegner auf uns zukommt. Wenn die Ergebnisse etwas gezeigt haben, dann, wieviel man noch auf Favoritenrollen zählen kann heutzutage.“

Trinkpausen als Faktor

Selbstgefälligkeit ist im österreichischen Lager kein Thema. Rangnick betonte, dass niemand in seiner Mannschaft den Gegner auf die leichte Schulter nehme: „Niemand glaubt, wir können das im Vorbeigehen gewinnen.“ Neu für beide Teams sind die Trinkpausen, die in Santa Clara nach etwa 22 Minuten angesetzt sind. Die bisherigen Partien dieser WM haben gezeigt, dass solche Unterbrechungen den Spielfluss empfindlich stören können – vor allem für das dominierende Team. Kapitän Alaba sah das pragmatisch: „Die Cooling breaks können Vor- und Nachteile haben. Aber darüber haben wir uns nicht wirklich Gedanken gemacht.“

Rangnick hingegen sieht in den Pausen durchaus eine Chance. Als Trainerteam könne man direkt auf die Mannschaft einwirken, sagte er – und zog den Vergleich zu Handball und Basketball, wo Auszeiten längst zum taktischen Standardrepertoire gehören. Mit einem Augenzwinkern verwies er auf das letzte NBA-Finalspiel: „Da waren noch 28,8 Sekunden auf der Uhr und die haben wegen der Unterbrechungen dann 20 Minuten gedauert.“

Ohnehin sind Fußballspiele durch VAR-Überprüfungen und ausgedehnte Nachspielzeiten längst keine 90-Minuten-Veranstaltungen mehr.

Irgendwann gegen 23 Uhr Ortszeit wird der Schiedsrichter in Santa Clara abpfeifen. Bis dahin hat Rangnick eine klare Devise ausgegeben: „Wir müssen da zwischen 21 und 23 Uhr auch richtig Spaß haben.“ Auch für den Teamchef persönlich ist es eine Premiere. Sein erster WM-Auftritt als Trainer – und er will ihn bewusst erleben: „Ich möchte das auch ein Stück weit innerlich feiern können. Und es liegt an uns, dass wir auch nach dem Spiel feiern können.“