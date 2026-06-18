Modric & Co. chancenlos: England marschiert Richtung Achtelfinale

England lieferte in Dallas eine beeindruckende Vorstellung ab und setzte sich gegen Kroatien im Rahmen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit 4:2 durch. Der Sieg bringt die Three Lions einem Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs deutlich näher.

Den Auftakt machte Harry Kane, der England bereits in der 12. Minute in Front brachte – allerdings auf ungewöhnlichem Weg. Luka Modric hatte Noni Madueke im Strafraum gefoult, Schiedsrichter Clement Turpin zeigte auf den Punkt. Livakovic parierte Kanes ersten Versuch, doch der VAR griff ein: Der kroatische Keeper hatte die Torlinie zu früh verlassen. Die Wiederholung nutzte Kane eiskalt zum 1:0.

Kroatien ließ sich davon nicht beirren. In der 36. Minute schlug Martin Baturina nach einer feinen Vorlage von Petar Sucic zurück und stellte auf 1:1. Kane köpfte einen Eckball von Declan Rice zum 2:1 ein und brachte sein Team kurz vor der Pause erneut in Führung. Doch Kroatien schlug in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nochmals zu – Musa traf nach einer Vorlage von Perisic zum 2:2-Ausgleich.

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Englands zweite Hälfte

Die zweite Hälfte gehörte England. Jude Bellingham ließ keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff verstreichen und erzielte in der 47. Minute das 3:2. Chancen durch O’Reilly, Gordon und Konsa blieben ungenutzt, Kroatien fand durch Pasalic in der 76. Minute eine Möglichkeit zum Ausgleich – doch Keeper Pickford war auf dem Posten.

Den Schlusspunkt setzte Marcus Rashford in der 85. Minute mit einem sehenswerten Abschluss zum 4:2-Endstand.

Im nächsten Spiel trifft England auf Ghana, während Kroatien gegen Panama antritt.