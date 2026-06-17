Kroatiens Superfan Ivana Knoll als DJane bei der “ World Cup After Party

Die kroatische Fußballnationalmannschaft startet heute Abend um 22 Uhr mit dem Auftaktspiel gegen England in die diesjährige Weltmeisterschaft – für eine besondere Begleiterin des Turniers ist es bereits das vierte Mal, dass sie bei einer WM dabei ist. Brasilien, Russland und Katar liegen hinter ihr, nun also Dallas. Auf die Frage, was dieses Turnier von den vorangegangenen unterscheide, gibt sie eine ehrliche Antwort: „Brasilien war vom Ergebnis her enttäuschend, die Atmosphäre aber unvergesslich. Russland war das stärkste Abschneiden. Katar hatte für mich eine ganz besondere Bedeutung – und hier? Das kann ich noch nicht sagen. Wir haben gerade erst begonnen.“

Große Erwartungen

Erst gestern Abend ist sie in Dallas eingetroffen, die Erwartungen hat sie längst im Gepäck. „Groß – immer. Ich spiele nie auf klein“, sagt sie ohne zu zögern. Dass Kroatien ins Finale einziehen wird, davon ist sie überzeugt. Ob die aktuelle Generation an neue Spieler heranreiche, die ihr besonders imponieren? Ihre Antwort fällt nachdenklich aus: „Nicht wirklich. Ich glaube, wir spielen gut. Dass es unsere stärkste Aufstellung aller Zeiten ist – nein. Aber wir überraschen immer wieder, es geht so oft ins Elfmeterschießen, und ich glaube, auch bei dieser WM wird uns dieses besondere Glück nicht verlassen.“

Neue Karriererichtung

Neben dem Fußball hat sie zuletzt auch auf einer ganz anderen Bühne für Aufsehen gesorgt: Als DJ trat sie beim FIFA Fan Festival in Los Angeles auf – 40.000 verkaufte Tickets sprechen für sich, und darauf ist sie sichtlich stolz. „Meine Karriere hat eine neue Richtung eingeschlagen – die musikalische. Das ist jetzt mein Hauptfokus. Aber natürlich werde ich die Nationalmannschaft immer unterstützen und zu den Weltmeisterschaften reisen. Was auf dem Platz passiert, hat also nichts mit meinem aktuellen beruflichen Weg zu tun“, erklärt sie.