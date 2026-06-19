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Verkehrsunfall

Tödlicher Stau-Unfall auf der A2: Frau stirbt nach Crash

Tödlicher Stau-Unfall auf der A2: Frau stirbt nach Crash
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Stau auf der A2, ein Aufprall – und kein Entkommen mehr. Auf der Südautobahn endete ein Donnerstagabend tödlich.

Auf der A2 Südautobahn kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein litauischer Staatsbürger war mit einem Lkw samt Sattelauflieger in Richtung Wien unterwegs, als er infolge eines Staus auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand kam.

Tödlicher Auffahrunfall

Zeitgleich befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw dieselbe Fahrtrichtung. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie auf das Heck des stehenden Schwerfahrzeugs auf.

Alle sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg – die Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst mit Notarzt auch die Feuerwehren Bad St. Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg, Preitenegg und Pack, die gemeinsam mit insgesamt 76 Einsatzkräften vor Ort waren.

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KO KOSMO-Redaktion
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