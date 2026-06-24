Vater erfasst eineinhalbjährigen Sohn mit Traktor – Ärzte kämpfen um sein Leben

Ein Traktor, ein Hof, ein Kleinkind – in Sekunden wird aus einem Alltagsmoment eine Tragödie mit ungewissem Ausgang.

Ein eineinhalbjähriger Bub ist im Hof eines Familienhauses von einem Traktor erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie Medien berichten, kämpfen die behandelnden Ärzte derzeit um das Leben des Kleinkindes.

Tragischer Unfall

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in Begaljica, Serbien. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte ein Familienmitglied den Traktor anfahren, um eine Arbeitsmaschine anzukoppeln. Aus noch ungeklärter Ursache gelangte der Bub in diesem Moment in den unmittelbaren Gefahrenbereich des Fahrzeugs.

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Der Fahrer bemerkte das Kind offenbar nicht rechtzeitig und setzte den Traktor in Bewegung. Das Kleinkind erlitt dabei schwere Verletzungen. Zunächst wurde der Bub in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum gebracht, von wo aus ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportierte.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei hat am Unfallort eine Erhebung durchgeführt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen soll nun geklärt werden, wie das Kind unbemerkt so nah an das Fahrzeug gelangen konnte und wie sich der Vorfall im Einzelnen zugetragen hat.