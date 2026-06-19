Kind (3) im Krokodilgehege schwer verletzt – Mann festgenommen

Ein Zoobesuch endet für ein Kleinkind im Horror – und die Ermittlungen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten.

In einem Zoo im Osten Englands ist ein dreijähriges Kind in ein Krokodilgehege geraten und dabei schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im privaten Zoo „Johnsons of Old Hurst“ in der Grafschaft Cambridgeshire. Laut Angaben der Behörden ist der Zustand des Kindes kritisch aber stabil. Der dreijährige Bub wurde mit schweren Verletzungen in das Addenbrooke’s Hospital in Cambridge gebracht.

Verdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Vorfall nahm die Polizei der Grafschaft Cambridgeshire am Donnerstag einen 30-jährigen Mann unter dem Verdacht des versuchten Mordes fest.

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Wie das Kind zu seinen Verletzungen kam und ob diese tatsächlich durch ein Krokodil verursacht wurden, ließ die Polizei offen. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürften sich der Festgenommene und das Kind nicht gekannt haben.

Ermittlungen laufen

Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Zoo nordwestlich von Cambridge äußerten sich die Behörden vorerst nicht.

Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler durch die Befragung von Zeugen.