Fake-Hotel, leeres Konto: So schützen Sie sich vor Reise-Betrügern

Traumurlaub gebucht, Unterkunft existiert nicht – Reise-Scams werden raffinierter. Die Arbeiterkammer zieht jetzt die Reißleine.

Wer sich auf eine gebuchte Unterkunft freut und am Urlaubsort feststellt, dass diese schlicht nicht existiert, ist einem der zahlreichen Reise-Scams zum Opfer gefallen. Betrügerische Buchungsmaschen nehmen zu – von erfundenen Unterkünften über dubiose Visum-Portale bis hin zu überteuerten Drittanbietern. Wer im Voraus zahlt, riskiert nicht nur den Verlust seines Geldes, sondern auch den Diebstahl persönlicher Daten. Die Arbeiterkammer schlägt Alarm und fordert von Online-Plattformen ein entschlosseneres Vorgehen gegen betrügerische Angebote.

Wer online nach einer Unterkunft sucht, landet mitunter bei gefälschten Inseraten oder täuschend echten Websites. Der vermeintliche Vermieter kommuniziert über WhatsApp und besteht auf vollständiger Vorauszahlung. Am Urlaubsort folgt dann die Ernüchterung: Die Unterkunft ist anderweitig vergeben, eine Reservierung existiert nicht – oder das Objekt gibt es schlicht nicht.

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Für bestimmte Reiseziele, darunter Großbritannien, ist vor der Einreise eine Registrierung mit E-Visum erforderlich. Unseriöse Anbieter machen sich das zunutze, indem sie durch gezielte Werbung den Eindruck erwecken, ein offizielles Behördenportal zu betreiben – und dabei deutlich überhöhte Gebühren verlangen. Gleichzeitig gelangen sensible persönliche Daten in die Hände fragwürdiger Unternehmen.

Wer Zugtickets, Busfahrten oder Ausflüge über gut platzierte Websites bucht, zahlt mitunter weit mehr als nötig – weil er unwissentlich bei einem teuren Drittanbieter gelandet ist. Selbst wenn eine Buchung zunächst problemlos verläuft, kann die Gefahr danach erst beginnen. Eine Nachricht fordert dazu auf, eine externe Website aufzurufen, persönliche Daten einzugeben und einen Vorgang über die eigene Banking-App zu bestätigen – wer dieser Aufforderung folgt, ist einem Phishing-Angriff aufgesessen.

Schutz vor Betrug

Vor jeder Buchung empfiehlt es sich, gezielt nach der jeweiligen Unterkunft zu suchen, Bewertungsplattformen zu konsultieren und das Impressum der Website zu prüfen. Misstrauen ist angebracht, wenn nach dem ersten Kontakt über eine Buchungsplattform die weitere Kommunikation plötzlich über WhatsApp oder ähnliche Kanäle abgewickelt werden soll. Außergewöhnlich günstige Angebote sollten mit Skepsis betrachtet werden – hinter vermeintlichen Schnäppchen verbirgt sich nicht selten eine Betrugsmasche.

Inhalt 1:

Überweisungen auf unbekannte Konten im Voraus sollten grundsätzlich vermieden werden. Wer für die Einreise ein E-Visum benötigt, sollte die entsprechenden Registrierungsseiten ausschließlich über das Außenministerium aufrufen. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder Ausflugsbuchungen lohnt es sich, direkt bei den offiziellen Anbietern zu buchen – das spart Vermittlungsgebühren und schützt vor Drittanbieter-Aufschlägen.

Inhalt 2:

Bei Zahlungsaufforderungen gilt: offizielle Websites nicht verlassen, keine Links in Nachrichten anklicken, keine Bankdaten eingeben und keine Transaktionen über die Banking-App autorisieren. Wer erkennt, dass er auf einen Betrug hereingefallen ist, sollte umgehend seine Bank, das Kreditkartenunternehmen oder den Zahlungsdienstleister kontaktieren – in manchen Fällen sind Rückbuchungen noch möglich.

Plattformen in der Pflicht

Dass Kriminelle ohne großen Aufwand Werbeanzeigen auf Suchmaschinen und in sozialen Netzwerken schalten können, liegt auch an unzureichenden Prüfmechanismen der Plattformen. Die Arbeiterkammer fordert deshalb, dass Anbieter ihre Vertragspartner sorgfältiger unter die Lupe nehmen, betrügerische Inhalte und falsche Inserate rascher entfernen und verdächtige Anbieter konsequent sperren.

Inhalt 3: