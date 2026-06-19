Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann soll Frau gewürgt haben

Ein Streit zwischen Nachbarn in Kärnten eskaliert brutal – jetzt sitzt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft.

In St. Veit an der Glan ist am Donnerstag ein 34-jähriger Mann festgenommen worden. Ihm wird gefährliche Drohung sowie Körperverletzung vorgeworfen.

Den Angaben seiner 59-jährigen Nachbarin zufolge soll der Mann sie tätlich angegriffen, gewürgt und bedroht haben. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

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Überstellung angeordnet

Äußerlich sichtbare Verletzungen wies die 59-Jährige laut Polizei nicht auf. Zur weiteren Abklärung begab sie sich jedoch in das Klinikum Klagenfurt.

Nachdem das Opfer sowie Zeugen einvernommen worden waren, ordnete die Staatsanwaltschaft die Überstellung des Mannes in die Justizanstalt Klagenfurt an. Zusätzlich wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.