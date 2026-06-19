Integration wird verschärft – Regierung setzt strengere Regeln um

Weniger Geld, mehr Druck: Österreich verschärft die Regeln für Integration – und kürzt gleichzeitig das Budget.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Ausgaben im Integrationsbereich zu senken und zugleich die Anforderungen an Integrationswillige zu verschärfen. Integrationsministerin Claudia Bauer stellte am Freitag die Eckpunkte des Doppelbudgets für die Jahre 2027 und 2028 vor. Das leitende Prinzip dahinter sei eindeutig: geringere Kosten, höhere Wirksamkeit und stärkere Verbindlichkeit.

„Heuer rechnen wir mit Ausgaben von rund 143 Mio. Euro. Das heißt: Wir geben in den kommenden Jahren weniger aus“, erklärte Bauer. Konkret stehen für den Integrationsbereich 2027 rund 124 Millionen Euro und 2028 rund 126 Millionen Euro zur Verfügung. Trotz der Einsparungen betonte die Ministerin, dass bestimmte Kernbereiche unangetastet bleiben sollen – allen voran Deutschkurse und das verpflichtende Integrationsprogramm.

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Spracherwerb reformiert

Beim Thema Spracherwerb sieht Bauer den größten Reformbedarf. Für Deutschkurse sind in beiden Budgetjahren jeweils 61 Millionen Euro eingeplant. Der Österreichische Integrationsfonds soll damit jährlich bis zu 68.000 Kurs- und Lernplätze bereitstellen können – gegenüber rund 50.000 Plätzen, die für das laufende Jahr erwartet werden.

Ermöglicht werden soll diese Ausweitung durch neue Kursformate: Vorlesungen sollen verstärkt online übertragen, digitale Lernangebote ausgebaut und verpflichtende Selbstlernzeiten eingeführt werden. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Prüfungen wiederholen müssen, sind eigene Kompaktkurse vorgesehen. Gleichzeitig übte Bauer scharfe Kritik an den bisherigen Ergebnissen: „Nur knapp jede zweite Integrationsprüfung wird bestanden.“

Auch die Abbruchquote sei alarmierend hoch: Mehr als 13.000 Deutsch- und Wertekurse seien 2025 unentschuldigt abgebrochen worden. „Ein Deutschkurs ist kein Freizeitangebot, sondern eine Pflicht. Die Steuerzahler zahlen den Kurs. Lernen muss jeder selbst“, so Bauer.

Strengere Pflichten

Darüber hinaus soll das verpflichtende Integrationsprogramm deutlich ausgeweitet werden. Der Österreichische Integrationsfonds erhält dafür zusätzliche Mittel. Geplant sind unter anderem ein engmaschiges Casemanagement sowie regelmäßige Gespräche über die Fortschritte der Teilnehmer.

Deutsch- und Wertekurse sollen künftig verpflichtend sein, nach den Wertekursen sind verpflichtende Prüfungen vorgesehen. Wer Termine oder vereinbarte Maßnahmen ohne triftigen Grund verweigert, müsse mit Konsequenzen rechnen. „Das Integrationspflichtengesetz setzt klare Regeln, was wir in Österreich erwarten: Deutsch zu lernen, sich einen Job zu suchen und sich an unsere Gesetze und Werte zu halten“, sagte die Ministerin.

Ein weiterer wesentlicher Punkt des Reformpakets betrifft die Neuregelung von Familienleistungen für Personen in der Grundversorgung. Wer seinen Lebensunterhalt bereits vollständig über die Grundversorgung bestreitet, soll künftig keine zusätzlichen Familienleistungen mehr erhalten. Laut Bauer sollen dadurch rund 30 Millionen Euro eingespart werden.

Ziel der Maßnahme sei es, Anreize zur Arbeitsaufnahme zu stärken. „Es muss einen Unterschied machen, ob jemand arbeitet und selbst für seine Familie sorgt oder ob der Lebensunterhalt bereits vollständig durch staatliche Leistungen abgesichert wird“, so Integrationsministerin Bauer. Diesen Kurs wolle sie auch bei künftigen Reformen der sozialen Sicherungssysteme konsequent weiterverfolgen, kündigte die Ministerin an.