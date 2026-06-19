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Expansionspläne

Discounter mit 20 Prozent günstigeren Preisen expandiert nach Bosnien

Discounter mit 20 Prozent günstigeren Preisen expandiert nach Bosnien
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Die russische Discountkette Mere bereitet offenbar einen neuerlichen Anlauf auf dem bosnisch-herzegowinischen Markt vor. In diesen Tagen hat das Unternehmen eine Stellenausschreibung für einen Category Manager mit Dienstort Ost-Sarajevo veröffentlicht – ein deutliches Signal, dass die Expansionspläne wieder aufgenommen wurden. Geplant ist die Eröffnung von Märkten mit einer Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern, wie das Wirtschaftsportal BiznisInfo.ba berichtet.

Mere gilt als drittgrößte russische Supermarktkette und ist seit 2009 aktiv. Das Unternehmen ist derzeit in zehn Ländern vertreten und setzt auf ein konsequentes Ultra-Diskont-Modell: Das Sortiment umfasst rund 1.500 Artikel, die laut Unternehmensangaben bis zu 20 Prozent günstiger angeboten werden als bei der Konkurrenz.

Meres Rückkehr

Es ist nicht das erste Mal, dass Mere Interesse an Bosnien und Herzegowina signalisiert. Bereits in der Vergangenheit wurden Führungspositionen für verschiedene Städte des Landes ausgeschrieben, was auf ein breit angelegtes Vorhaben zur Errichtung eines Filialnetzes hindeutet.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die aktuelle Ausschreibung für einen Category Manager – eine Schlüsselposition im Einzelhandel, die für die Sortimentsgestaltung und die Zusammenarbeit mit Lieferanten verantwortlich zeichnet.

Mere hat den bosnisch-herzegowinischen Markt bereits einmal erprobt: Filialen in Ost-Sarajevo, Prijedor und Doboj wurden eröffnet, eine umfassende Expansion in weitere Städte angekündigt.

Doch nach kurzer Betriebszeit zog sich das Unternehmen wieder zurück und schloss sämtliche Standorte.

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