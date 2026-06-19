Diebe räumen Solarpark leer: 42 Kilometer Kupferkabel weg

42 Kilometer Kupferkabel, mehrere Tage Tatzeit – ein Solarpark in Sachsen wurde zum Ziel eines akribisch geplanten Diebstahls.

In einem Solarpark in Königsbrück im Landkreis Bautzen (Sachsen) ist ein Diebstahl in ungewöhnlichem Ausmaß bekannt geworden: Unbekannte haben insgesamt 42 Kilometer Kupferkabel aus der Anlage entwendet. Wie das Fachportal Agrarheute berichtet, wird der Wert des gestohlenen Materials auf rund 50.000 Euro beziffert – doch für den Betreiber stellt das nur einen Bruchteil des tatsächlichen Schadens dar.

Weit schwerer wiegt der Produktionsausfall: Durch das Fehlen der Verbindungskabel zwischen den Solarpaneelen und dem restlichen System sind weite Teile der Anlage schlicht außer Betrieb. Solange die Kabel nicht ersetzt sind, fließt kein Strom – und damit auch kein Erlös. Zu den entgangenen Einnahmen kommen noch die Kosten für Reparaturen, die Beschaffung neuer Kabel und die Wiederinbetriebnahme des Systems hinzu.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Planvolles Vorgehen

Nach Angaben der Polizei haben die Täter den Sicherheitszaun rund um den Solarpark geöffnet, ohne dabei sichtbare Schäden zu hinterlassen. Das deutet auf ein planvolles Vorgehen mit geeignetem Werkzeug hin. Im Inneren der Anlage konzentrierten sie sich auf die Kabeltrassen und demontierten diese über mehrere Tage hinweg – ein Aufwand, der auch den Einsatz von Fahrzeugen für den Abtransport nahelegt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 8. und 12. Juni gelegen haben.

Fachleute warnen, dass Kupferkabel in Solaranlagen für Diebe zunehmend attraktiv werden. Ausschlaggebend ist der deutlich gestiegene Kupferpreis auf den internationalen Rohstoffmärkten. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die typische Lage vieler Solarparks: abseits bewohnter Gebiete, weitgehend unbeaufsichtigt und damit für Täter nur schwer einsehbar.

Steigende Sicherheitskosten

Experten betonen dabei, dass der eigentliche Diebstahl oft nicht der größte Kostenfaktor ist. Gerade in den sonnenreichen Sommermonaten, wenn die Stromproduktion ihren Höhepunkt erreicht, kann jeder Ausfalltag erhebliche wirtschaftliche Einbußen bedeuten. Die Häufung derartiger Vorfälle zwingt Anlagenbetreiber zunehmend dazu, in Videoüberwachung, Alarmsysteme und physische Sicherungsmaßnahmen zu investieren – Ausgaben, die den wirtschaftlichen Druck auf die ohnehin kapitalintensive Branche weiter erhöhen.