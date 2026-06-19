Mann entblößt sich im Zug vor Mädchen (11) – Mutter verständigt Polizei

Ein Regionalzug, ein Kind, ein Täter – und eine Mutter, die sofort handelt. Der Fall hat eine erschreckende Vorgeschichte.

In einem Regionalzug im Bezirk St. Pölten hat ein Mann ein elfjähriges Mädchen durch exhibitionistisches Verhalten belästigt. Das Kind wandte sich daraufhin an seine Mutter, die umgehend die Polizeiinspektion Neulengbach verständigte.

Rasche Festnahme

Noch am selben Tag gelang es den Beamten, den 34-jährigen Tatverdächtigen zu fassen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen kam ans Licht, dass der Mann bereits im Mai am Bahnhof Neulengbach vor einem neun- und einem weiteren elfjährigen Mädchen in gleicher Weise aufgetreten war.

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Der Beschuldigte legte ein teilweises Geständnis ab und wurde in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.