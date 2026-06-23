Hitzefrei gibt es in Österreich nicht – doch Arbeitgeber tragen bei Extremtemperaturen klare Pflichten.

Selbst wenn das Thermometer weit über 30 Grad klettert, haben Beschäftigte in Österreich keinen rechtlichen Anspruch darauf, den Arbeitsplatz wegen Hitze eigenmächtig zu verlassen. Eine gesetzliche Grundlage für „Hitzefrei“ existiert nicht. Dennoch sind Arbeitgeber verpflichtet, den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter aktiv sicherzustellen. Je nachdem, ob die Tätigkeit in geschlossenen Räumen oder im Freien ausgeübt wird, gelten dabei unterschiedliche Vorschriften.

Die rechtliche Grundlage bildet Paragraph 28 der Arbeitsstättenverordnung. Zu den vorgeschriebenen Maßnahmen zählen unter anderem die kostenlose Bereitstellung von Getränken, die Vorverlegung des Arbeitsbeginns, die Vermeidung von Arbeit in der Mittagshitze sowie zusätzliche Pausen. Darüber hinaus sind Abschattung, die Lockerung von Bekleidungsvorschriften, der Einsatz von Ventilatoren unter Vermeidung von Zugluft sowie Duschmöglichkeiten vorgesehen. Für Außenarbeitsplätze kommen beschattete Bereiche, Informationen über Gesundheitsgefahren, luftdurchlässige und UV-schützende Kleidung, geeignete Kopfbedeckungen, Sonnenbrillen mit Seitenschutz, Sonnenschutzmittel sowie Schutzhandschuhe beim Umgang mit heißen Oberflächen hinzu.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Schutz im Freien

Die Hitzeschutzverordnung legt fest, dass Arbeitgeber ab einer gefühlten Temperatur von 30 Grad Celsius Schutzmaßnahmen für im Freien tätige Beschäftigte einleiten müssen. In diese Berechnung fließen neben der Lufttemperatur auch Sonneneinstrahlung, Windverhältnisse und Luftfeuchtigkeit ein. Dieser Schwellenwert entspricht der Hitzewarnstufe 2 des nationalen Hitzeschutzplans. Die jeweils aktuelle gefühlte Temperatur lässt sich auf der Website von Geosphere Austria abrufen. Sämtliche betrieblichen Hitzeschutzmaßnahmen sind in einem schriftlichen Hitzeschutzplan zu dokumentieren.

Beschäftigte müssen über die gesundheitlichen Risiken durch Hitze, die geltenden Schutzmaßnahmen, die Symptome hitzebedingter Erkrankungen sowie über Notfallmaßnahmen bei Hitzekollaps oder Hitzschlag informiert und unterwiesen werden. Kranführer in Kabinen zählen zu den besonders gefährdeten Berufsgruppen, da ein wirksamer Schutz dort nur durch ausreichende Kühlung gewährleistet werden kann. Für Krankabinen sowie für Kabinen selbständig fahrender Arbeitsmaschinen wie etwa Erdbaugeräte gilt eine Nachrüstungspflicht, die bis spätestens 1. Juni 2027 erfüllt sein muss. Diese Regelung betrifft insbesondere Maschinen, bei denen Fenster aufgrund von Staubbelastung nicht geöffnet werden können.

Für Bauarbeiter sowie für Zimmerer, Gipser, Dachdecker und Gerüstbauer gilt Hitze als Schlechtwetter im Sinne des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes. Übersteigt die Temperatur 32,5 Grad Celsius und steht kein kühlerer Ersatzarbeitsplatz zur Verfügung, kann der Arbeitgeber oder dessen Beauftragter die Arbeit im Freien einstellen. In diesem Fall erhalten die betroffenen Beschäftigten eine Entschädigung durch die BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse). Als Schlechtwetterstunde gilt dabei jede Stunde, in der die Temperatur 32,5 Grad überschreitet. Folgen drei solcher Stunden aufeinander, wird der verbleibende Arbeitstag als Schlechtwetter gewertet. Die Entschädigung beträgt 60 Prozent des Stundenlohns, den sogenannten „Sechziger“.

Regeln für Innenräume

In geschlossenen Arbeitsräumen sind eine angenehme Raumtemperatur und eine gute Luftqualität sicherzustellen. Direkte Sonneneinstrahlung durch Fenster ist etwa durch Jalousien zu verhindern, wärmeabstrahlende Maschinen und Beleuchtungsquellen müssen abgeschirmt werden. Die einzuhaltenden Temperaturbereiche richten sich nach der körperlichen Belastung: Bei geringer Belastung, etwa im Büro, sind 19 bis 25 Grad Celsius vorgeschrieben, bei normaler Belastung im Handel oder Handwerk 18 bis 24 Grad und bei schwerer körperlicher Arbeit, beispielsweise auf Baustellen, mindestens 12 Grad. In der warmen Jahreszeit sind alle verfügbaren Mittel zur Temperaturreduktion auszuschöpfen. Ist eine Klima- oder Lüftungsanlage vorhanden, soll die Raumtemperatur möglichst 25 Grad nicht überschreiten. Eine Verpflichtung zur Installation einer Klimaanlage besteht jedoch nicht.

Fehlt eine Klima- oder Lüftungsanlage, sind alternative Maßnahmen umzusetzen, darunter Nachtlüftung, Fensterbeschattung, die Bereitstellung von Ventilatoren sowie kostenlose alkoholfreie Getränke. Für Klimaanlagen gelten zudem spezifische technische Vorgaben: Die relative Luftfeuchtigkeit muss zwischen 40 und 70 Prozent liegen, die maximale Luftgeschwindigkeit darf je nach Belastungsgrad 0,10 m/s bei geringer, 0,20 m/s bei normaler und 0,35 m/s bei schwerer körperlicher Tätigkeit nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, sofern der Betrieb dies erfordert – in diesem Fall sind jedoch ergänzende Schutzmaßnahmen wie kürzere Aufenthaltszeiten oder häufigere Pausen vorzusehen.

Werden keine Schutzmaßnahmen getroffen, drohen ernsthafte gesundheitliche Folgen. Bei der Arbeitsplatzevaluierung sind klimatische Belastungen besonders für Schwangere und stillende Mütter, Frauen an Steharbeitsplätzen, ältere Beschäftigte sowie gesundheitlich vorbelastete Personen gesondert zu berücksichtigen. In diesen Prozess sind Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkräfte einzubeziehen, der Betriebsrat ist im Rahmen seiner Mitbestimmungsrechte einzubinden. Zudem ist eine Unterweisung in Erster Hilfe bei Hitzekollaps, Hitzschlag und Sonnenstich sicherzustellen.

Beschäftigte, die Mängel beim Hitzeschutz feststellen, sollten zunächst den Betriebsrat oder die Sicherheitsvertrauensperson ansprechen und gegebenenfalls eine Sicherheitsfachkraft oder einen Arbeitsmediziner hinzuziehen. Verweigert der Arbeitgeber entsprechende Maßnahmen, steht der Weg zum Arbeitsinspektorat offen. Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen sind die Arbeitsstättenverordnung, das Arbeitnehmer-Schutzgesetz sowie die Hitzeschutzverordnung.