Norwegen rudert ins Achtelfinale – Senegal chancenlos (VIDEOS)

Norwegen marschiert bei der WM – und ein Mann trägt die Skandinavier nahezu im Alleingang durch die Gruppenphase.

Erling Haaland hat Norwegen im Alleingang in die K.o.-Runde geschossen. Mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten war der Stürmer der entscheidende Mann beim 3:2 der Skandinavier gegen Senegal in East Rutherford, New Jersey – und sicherte seinem Team nach dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel den Einzug in die heiße Turnierphase.

Trainer Stale Solbakken war nach dem Abpfiff kaum zu bremsen. „An einem Tag wie diesem dürfen wir mitfeiern. Ein fantastisches Spiel und eine großartige Werbung für den Fußball“, sagte er bei NRK. Sein Team habe eine der besten Mannschaften Afrikas vor sich gehabt – und sei dennoch die bessere gewesen.

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Haalands Doppelpack

Den Grundstein legte Marcus Pedersen, der die Norweger kurz vor der Pause in Führung brachte – begünstigt durch einen Patzer der Senegalesen in der 43. Minute. Haaland übernahm dann das Kommando: Erst kurz nach Wiederanpfiff, dann erneut in der 58. Minute trug er sich in die Torschützenliste ein und stellte auf 3:1.

Mit vier Toren in zwei Spielen ist der Stürmer der überragende Mann des norwegischen Turniers – bereits beim 4:1-Auftaktsieg gegen den Irak hatte er einen Doppelpack erzielt.

All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Duell mit Frankreich um Platz eins

Damit hat Norwegen das direkte Duell mit Frankreich um den Gruppensieg fest im Blick. Beide Teams stehen bei sechs Punkten, doch die Franzosen haben mit 6:2 Toren eine um ein Tor bessere Bilanz als Norwegen (7:3) – nur ein Sieg in Boston reicht den Skandinaviern also, um an den Franzosen vorbeizuziehen. Der Gruppensieger könnte im Achtelfinale auf einen möglichen deutschen Gegner treffen.

Senegals letzte Chance

Für Senegal war Ismaila Sarr der Mann, der die Partie zumindest noch einmal spannend machte. Der Angreifer traf in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen Anschluss und verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:3-Endstand.

Für die Senegalesen geht es nun gegen den Irak – nur ein Sieg hält die Chance auf ein Weiterkommen als Gruppendritter am Leben.