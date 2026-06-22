Gewitter über Philadelphia: WM-Spiel könnte gestoppt werden

Blitz, Donner, Weltmeisterschaft: Über Philadelphia zieht ein Unwetter auf – und könnte das WM-Duell zwischen Frankreich und dem Irak gehörig durcheinanderwirbeln.

Das Gruppenspiel zwischen Frankreich und dem Irak bei der Fußball-Weltmeisterschaft steht unter dem Vorzeichen drohender Unwetter. Die Partie im Lincoln Financial Field – kurz „The Linc“ – in Philadelphia, Pennsylvania, ist für Montag um 23.00 Uhr MESZ angesetzt, Anpfiff Ortszeit ist 17.00 Uhr. Meteorologen warnen vor heftigen Gewittern, die das Spiel empfindlich stören könnten.

Sowohl die FIFA als auch die lokalen Organisatoren haben bereits Notfallpläne ausgearbeitet und die Fans auf mögliche Spielunterbrechungen hingewiesen. Konkret greift eine FIFA-Regelung, sobald ein Blitzeinschlag in einem Radius von acht Meilen – rund 13 Kilometern – rund um das Stadion registriert wird. In einem solchen Fall werden die Spieler sofort vom Platz genommen, die Zuschauer in den Hauptgang des Stadions oder in eigens eingerichtete Notfallschutzräume geleitet.

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„Es wird eine Evakuierung des Stadions in den Hauptgang und in den Notfallschutzraum eingeleitet“, erklärte Lauren Lambrugo, Betriebsdirektorin von Philadelphia Soccer 2026. „Danach müssen 30 Minuten verstreichen, bevor alle wieder auf den Platz zurückkehren können.“

A First Alert will be in effect from 3 p.m. to 11 p.m. The main concerns with these storms are strong wind gusts, flooding downpours and even an isolated tornado.https://t.co/jwRSQs27pn — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 21, 2026

Fans & Sicherheit

Fans, die das Spiel live im Stadion verfolgen möchten, sollten zudem wissen: Regenschirme sind nicht zugelassen, Regenponchos hingegen schon. Die Organisatoren empfehlen, die FIFA-App regelmäßig auf aktuelle Wetterinformationen und Anweisungen zu prüfen. Beim Fan Fest werden etwaige Änderungen über Videoleinwände, Lautsprecher sowie die offiziellen Social-Media-Kanäle kommuniziert.

Eine Verlegung des Spiels auf einen anderen Tag ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. „Sie werden dafür sorgen, dass das Spiel morgen übertragen und gespielt wird“, betonte Lambrugo – wies aber gleichzeitig darauf hin, dass sämtliche wetterrelevanten Entscheidungen letztlich bei der FIFA und dem zuständigen Stadionteam liegen.

Auch das Fan Fest könnte vom Unwetter betroffen sein. Am Sonntag hatten sich dort noch Tausende Fans bei strahlendem Sonnenschein versammelt. Michael DelBene, Executive Producer des FIFA Fan Festivals, zeigte sich dennoch zuversichtlich: „Wir hatten viel Glück, die vergangene Woche war wunderschön.“ Gleichzeitig machte er klar, dass die Sicherheit der Besucher oberste Priorität hat. „Wir ermutigen die Leute zu kommen, auch wenn es regnet“, so DelBene. „Im Falle von gefährlichem Wetter, starkem Wind, Blitzen oder Ähnlichem werden wir den Ort räumen.“

🚨 The France vs. Iraq World Cup match is facing a major threat of extreme weather conditions tonight. 😳☔️ Thunderstorms are forecast in Philadelphia from 2pm to 7pm local time, with kickoff scheduled for 5pm. 🇺🇸 Expected conditions include: 🔸 Severe thunderstorms. ☔️

🔸… pic.twitter.com/BA0XsEFl3Q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 22, 2026

Dass ein solcher Ernstfall keine bloße Theorie ist, zeigte sich bereits in der laufenden Woche. Am Donnerstag mussten die Aktivitäten auf dem Lemon Hill in Philadelphia wegen starker Windböen vorübergehend eingestellt werden. Laut DelBene verlief die Räumung jedoch reibungslos: „Wir brauchten nur wenige Minuten, um den Ort zu räumen. Alle kamen sicher nach Hause, und das ermöglichte es uns, den Tag regulär fortzusetzen.“

Stimmung der Fans

Unter den Fans, die trotz der unsicheren Wetterlage den Weg ins Stadion antreten, herrscht eine Mischung aus Vorfreude und leichter Anspannung. „Ich bin ein bisschen besorgt wegen der zweiten Halbzeit“, gestand der französische Fan Joe Linkhorn aus Cleveland, Ohio. „Es sieht so aus, als könnte das Wetter etwas unangenehm werden – aber es wird lustig, es wird aufregend.“

Linkhorn sieht in den schlechten Bedingungen sogar einen möglichen Vorteil für den Außenseiter Irak: „Das ist ein guter Ausgleichsfaktor. Frankreich hat die talentiertere Mannschaft – wenn man solche Bedingungen hat, könnte das den Irakern zugutekommen.“ Ähnlich denken auch irakische Anhänger. „Im Fußball sind die Spieler daran gewöhnt, im Regen zu spielen“, sagte Sam Gulli aus Michigan. Akeel Almusawi aus Dearborn, Michigan, ergänzte: „Es könnte uns helfen – der Ball könnte etwas rutschig sein, sodass sie diese langen Bälle hinter die Abwehr nicht mehr so einfach spielen könnten.“

Der städtische Verkehrsbetrieb SEPTA beobachtet die Wetterentwicklung ebenfalls genau und hat angekündigt, den Betrieb bei Bedarf entsprechend anzupassen. Trifft ein Gewitter das Stadiongebiet, folgen Spielunterbrechung, Evakuierung und eine obligatorische Sicherheitswartezeit von 30 Minuten, bevor der Ball wieder rollen darf.