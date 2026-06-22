Hitzewelle rollt auf Kroatien zu – Warnungen ausgegeben

Kroatien heizt sich auf: Die erste Hitzewelle des Sommers rollt an – und sie trifft das Land mit voller Wucht.

Kroatien steht kurz vor der ersten markanten Hitzewelle dieses Sommers. Der staatliche meteorologische und hydrologische Dienst DHMZ hat bereits Warnungen für mehrere Landesteile ausgegeben, nachdem sich nach einem vergleichsweise gemäßigten Wochenbeginn ab dem Wochenende ein deutlicher Temperatursturz nach oben abzeichnet. Die Hitzephase dürfte mindestens bis Mitte der Woche andauern.

Gelbe Hitzewarnungen

Gelbe Hitzewarnungen sind bereits in Kraft: Am Samstag betrifft dies zunächst die Region Rijeka, am Sonntag kommen Split und Dubrovnik hinzu, am Montag folgt auch Knin. Laut dem norwegischen Wetterdienst Yr.no sind in einzelnen Gebieten Kroatiens Höchstwerte von 35 bis 36 Grad Celsius zu erwarten, während die Nächte mit Temperaturen von 26 bis 27 Grad Celsius ungewöhnlich warm bleiben dürften.

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Meteorologen warnen ausdrücklich vor den gesundheitlichen Folgen, die sich aus dem Zusammenspiel hoher Tageswerte und kaum abkühlender Nächte ergeben können – vor allem entlang der Adriaküste. Ab dem Wochenende wird sich die Hitze weiter ausbreiten und große Teile des Landes erfassen. Auch im Landesinneren ist zu Beginn der Woche mit einem deutlichen Temperaturanstieg zu rechnen, wobei eine weitere Ausdehnung der Hitzewelle in Richtung Inland nicht ausgeschlossen wird.

Behördliche Empfehlungen

Die Behörden empfehlen der Bevölkerung, in den heißesten Stunden des Tages direkte Sonneneinstrahlung zu meiden, ausreichend zu trinken und besonders schutzbedürftige Personengruppen – darunter ältere Menschen, Kleinkinder sowie Personen mit chronischen Erkrankungen – im Blick zu behalten. Fachleute weisen zudem darauf hin, dass anhaltend hohe Nachttemperaturen den Hitzestress erheblich verstärken können, insbesondere in dicht besiedelten Küstenstädten.

Die Hitzewelle soll voraussichtlich bis Mitte dieser Woche anhalten, eine spürbare Entspannung wird allenfalls für einzelne Regionen erwartet.