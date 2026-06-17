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Die Hitze-Reiseapotheke: Was bei der Heimreise wirklich ins Gepäck gehört

Die Hitze-Reiseapotheke: Was bei der Heimreise wirklich ins Gepäck gehört
Was bei der Heimreise wirklich ins Gepäck gehört (Foto: iStockphoto)
2 Min. Lesezeit |

Lange Fahrt, große Hitze, volle Autobahn: Wer im Sommer in die Heimat reist, braucht mehr als nur einen vollen Tank. Die richtige Reiseapotheke schützt Kinder, Eltern und Großeltern vor den typischen Sommer-Beschwerden.

Warum die Hitze die größte Gefahr ist

Die Strecke von Wien an die Adria oder nach Bosnien dauert viele Stunden. Im Hochsommer steigt die Temperatur im Auto schnell über 40 Grad. Vor allem Kinder und ältere Menschen leiden unter der Hitze. Deshalb gilt: viel trinken, regelmäßig pausieren und nie jemanden im heißen Auto zurücklassen. Eine gute Reiseapotheke hilft, wenn der Kreislauf trotzdem schwächelt.

Diese Mittel gehören in jede Reiseapotheke

Stellen Sie die Apotheke vor der Abfahrt zusammen. Die Wiener Apotheke berät Sie gern zur richtigen Dosierung für Kinder. Denken Sie auch an persönliche Dauer-Medikamente in ausreichender Menge.

Checkliste: Reiseapotheke für die Heimfahrt

  • Schmerz- und Fiebermittel für Erwachsene und Kinder
  • Mittel gegen Übelkeit und Reisekrankheit
  • Elektrolyte und Mittel gegen Durchfall
  • Sonnencreme (hoher Schutz), After-Sun und Insektenschutz
  • Wund-Desinfektion, Pflaster, Verbandszeug
  • Persönliche Dauer-Medikamente plus Reserve
  • Impfpass, e-Card und Medikamentenliste

Medikamente richtig lagern

Hitze macht vielen Medikamenten zu schaffen. Lagern Sie Tabletten und Säfte nie im heißen Handschuhfach oder im Kofferraum. Eine kleine Kühltasche im Innenraum ist die bessere Lösung. Prüfen Sie vor der Reise das Ablaufdatum. Manche Mittel verlieren bei großer Hitze ihre Wirkung. Im Zweifel fragen Sie in der Apotheke nach einer hitzefesten Alternative.

Auch das Auto braucht Vorsorge

Eine Reiseapotheke ersetzt nicht die Pflicht-Ausrüstung. Warndreieck, Warnwesten für alle und ein Verbandskasten sind gesetzlich vorgeschrieben. Wer mit dem Auto fährt, denkt am besten an das ganze Paket. Wie Sie Staus an der Grenze umgehen, lesen Sie in unserem Ratgeber zu EES und Wartezeiten. Und welche Versicherung mitmuss, zeigt der Beitrag zur Grünen Karte für die Heimfahrt.

Faktenbox

  • Im Sommer steigt die Temperatur im Auto rasch über 40 Grad – Hitzeschutz ist Pflicht.
  • Medikamente nie im heißen Kofferraum oder Handschuhfach lagern.
  • Pflicht im Auto: Warndreieck, Warnwesten, Verbandskasten.
  • e-Card, Impfpass und eine Liste der Dauer-Medikamente mitnehmen.
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