Albträume verrieten ihn: Ermittlungen gegen 65-Jährigen wegen „Sarajevo-Safari

Ein Schalldämpfer, belastendes Beweisfoto und Albträume – Jahrzehnte nach dem Bosnienkrieg gerät ein Italiener ins Visier der Ermittler.

Carabinieri der Spezialeinheit ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) haben das Haus eines 65-jährigen Mannes in der Provinz Alessandria durchsucht. Die Aktion verlief nach Einschätzung der Ermittler erfolgreich: Sichergestellt wurden ein Schalldämpfer, spezifisches technisches Gerät sowie ein Foto, das den Verdächtigen gemeinsam mit dieser Ausrüstung zeigt – Beweismittel von erheblichem Gewicht.

Die Durchsuchung wurde vom Mailänder Staatsanwalt Alessandro Gobbis und Generalstaatsanwalt Marcello Viola angeordnet. Ausschlaggebend waren detaillierte Aussagen der Ex-Frau des Mannes, die angegeben hatte, ihr früherer Partner leide unter Albträumen – weil er in den 1990er Jahren in Bosnien und Herzegowina Menschen getötet habe.

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Sarajevo-Safari

Die Ermittlungen der ROS zielen auf die Aufklärung der sogenannten „Sarajevo-Safari“ ab. Dieser Begriff bezeichnet ein dunkles Kapitel des Bosnienkrieges: Ausländische Staatsbürger sollen dafür bezahlt haben, Zivilisten in der belagerten Stadt zu erschießen.

Ins Rollen gebracht hatte den Fall eine Anzeige des Journalisten Ezio Gavazzeni. Seinen Angaben zufolge sollen während der Belagerung Sarajevos zwischen 1992 und 1995 mehrere Personen – darunter auch Italiener – für das gezielte Töten von Zivilisten bezahlt worden sein. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mailand wurden nach Einreichung eines Dossiers mit Zeugenaussagen und Dokumenten eingeleitet. Die Mailänder Staatsanwaltschaft wirft den Verdächtigen mehrfachen vorsätzlichen Mord beziehungsweise Totschlag mit erschwerenden Umständen aus niederträchtigen Motiven vor.

Laufende Auswertung

Der Mann aus der Provinz Alessandria war bereits früher von den Ermittlern befragt worden, hatte jedoch von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Die ROS wertet das beschlagnahmte Material derzeit aus und prüft insbesondere, ob der sichergestellte Schalldämpfer technisch mit Waffen aus jener Zeit kompatibel ist.