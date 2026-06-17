Die große Burek-Debatte: Gibt es Burek mit Käse – oder nur mit Fleisch?

Kaum eine Frage entzweit die Region so sehr wie diese: Ist Burek nur mit Fleisch – oder darf auch Käse hinein? In Bosnien ist die Antwort glasklar. Anderswo sieht man das ganz anders. Ein Streit mit sechs Jahrhunderten Geschichte.

In Bosnien ist Burek nur mit Fleisch

Für viele Bosnier:innen ist die Sache eindeutig. Burek ist die Pita mit Fleisch – und nur mit Fleisch. Alles andere trägt einen eigenen Namen. Diese Unterscheidung ist eine Frage des Stolzes. Erfahrene Pita-Bäcker bestehen seit Generationen darauf, dass es Burek mit Käse nicht gibt, wie auch unser Beitrag zur Geschichte des Gerichts zeigt.

Sirnica, Zeljanica, Krompiruša: die Familie der Pita

Die anderen Sorten haben klare Namen. Sirnica ist mit Käse, Zeljanica mit Spinat, Krompiruša mit Kartoffel. Wie eine echte Sirnica gelingt, zeigt KOSMO im Rezept. So bleibt jede Sorte das, was sie ist – mit eigenem Namen und eigenem Geschmack.

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Name Füllung Burek Fleisch (Hackfleisch) Sirnica Käse Zeljanica Spinat (mit Käse) Krompiruša Kartoffel

Anderswo heißt einfach alles Burek

In Serbien, Kroatien, Montenegro und darüber hinaus ist der Sprachgebrauch lockerer. Dort sagt man Burek mit Fleisch, Burek mit Käse oder Burek mit Spinat. Genau das sorgt für hitzige Debatten. In Montenegro sorgte ein Banner mit den Worten »Burek mit Käse existiert nicht« für großen Wirbel, wie KOSMO berichtete. Eine ähnliche Diskussion führte zuletzt auch die Region.

Beliebt ist Burek sowieso überall

Bei aller Debatte ist eines unbestritten: Burek schmeckt. Im weltweiten TasteAtlas-Ranking landete der klassische Burek auf einem Spitzenplatz, wie wir berichteten. Auch in Wien muss niemand auf gute Pita verzichten. Wo es den besten Burek der Stadt gibt, verraten wir im Lokal-Guide. Wie ihr es nennt, bleibt euch überlassen.

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