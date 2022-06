Großer Aufreger in Montenegro „Burek mit Käse existiert nicht!“

Der Regisseur von Bosnien und Herzegowina, Haris Dubica, machte mit einem Transparent in Montenegro auf sich aufmerksam: „Burek mit Käse existiert nicht. #Sirnica“.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Dubica ein Foto und eine Erklärung seines Vorhabens: „Ich habe alle Städte Montenegros zu Ehren der zweitbeliebtesten Pita in Bosnien und Herzegowina besucht, die Sirnica (dt. Teigblätter gefüllt mit Käse) heißt, und nicht Börek mit Käse. Weil Burek nur mit Fleisch sein kann“, sagte er.

Dubica kam anlässlich des Spiels zwischen der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina und Montenegro nach Podgorica. Die heimischen Fans fingen an, während des Spiels “Burek mit Käse” zu schreien, und Dubica kommentierte die sympathische Situation. Am Ende des Spiels sangen die montenegrinischen Fans „Ich liebe dich Bosnien”, was ein Zeichen des Respekts ist, das ich in den 21 Jahren, seit ich Bosnien und Herzegowina in Spielen verfolge, noch nie erlebt habe. Ja, wir werden euch dieses Skandieren „Burek mit Käse“ nie verzeihen, aber das ist eine andere Geschichte“, scherzte er.

„Herr Bürgermeister von Podgorica, führen Sie Teigblätter gefüllt mit Käse in Ihren Bäckereien und Restaurants ein und ich garantiere Ihnen eine Zunahme der Touristen aus Bosnien und Herzegowina um 850%“, sagte er abschließend.