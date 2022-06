Andreana will uns die Augen öffnen: Die Erde sei flach

Die Volkssängerin Andreana Cekic weicht nicht von ihrer Theorie ab, dass die Erde eigentlich eine flache Scheibe ist. Viele lachen sie deswegen aus, doch sie bestätigte ihre „Erkenntnisse“ zum dritten Mal.

Die Sängerin beschloss, „Beweise“ zur Unterstützung ihrer Behauptungen zu veröffentlichen und der ganzen Welt die Augen zu öffnen, um sie davon zu überzeugen, dass die Erde tatsächlich flach ist. Als Gast in der „Ami G Show“ antwortete sie auf die Frage, ob sie immer noch behauptet, die Erde sei eine flache Scheibe: „Ich wusste, dass Sie mich das noch einmal fragen würden. Dazu werde ich ab Montag sieben Tage lang einige Bilder auf Instagram posten, einige Videos zu diesem Thema. Die Leute sollen selbst sehen, wenn es sie interessiert. Das was für mich das Beste von einigen Videos ist und was man nicht auf YouTube finden kann“, sagte die Sängerin.

Danach kündigte sie an, was uns in den nächsten sieben Tagen erwartet: “Nun, meine Lieben, ich habe letzten Dienstag bei der „Ami G Show“ versprochen, dass ich ab Montag für die nächsten 7 Tage Beiträge zum Thema “Flache Erde” veröffentlichen werde.“, schrieb die Sängerin.

In einem der Posts schrieb sie Folgendes:

„Ich muss Sie schockieren, dass ich der Lehrerin schon als Kind nicht geglaubt habe, als sie sagte, wir leben auf einer rotierenden Kugel, weil meine Sinne mir sagten, dass es eine Lüge war. Ich stellte sofort Fragen wie: ‚Wie kommt es dann, dass wir keine Rotation spüren? Bedeutet das, dass die Menschen in Australien auf dem Kopf stehen? Bedeutet das, dass sich das Flugzeug an die Kurven der Erde anpasst?‘ Wenn es uns anders gesagt worden wäre, hätte jeder gewusst, dass die Erde flach ist.“, schrieb die Sängerin. Neben den Fotos veröffentlichte die Sängerin auch Videos, in denen sie ebenso behauptet, die Erde sei eine Scheibe.