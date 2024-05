Milan pflegt mit Nachbarn muslimische Friedhöfe

Eine außergewöhnliche Geschichte des Zusammenhalts erreicht uns aus dem bosnischen Bergdorf Lazija bei Foca (Bosnien und Herzegowina): Milan Gagovic, ein Einheimischer des Dorfes, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Friedhöfe seiner muslimischen Nachbarn in der nahegelegenen Ortschaft Patkovina zu pflegen und zu erhalten.

Seit Jahren widmet er aufopferungsvoll seine Zeit dieser ehrenvollen Tätigkeit, um die letzte Ruhestätte seiner Nachbarn, die größtenteils fern ihrer Heimat leben, in Würde zu halten. „Ich betrachte jede Grabstätte als einen heiligen Ort. Es ist eine gute Tat, sie sauber zu halten, deshalb kommen wir hier mit einigen Leuten zusammen und kümmern uns darum. Wir pflegen sowohl muslimische als auch orthodoxe Friedhöfe, manchmal aus Nächstenliebe, manchmal gegen ein Entgelt“, so Gagovic.

Über Glaubensgrenzen hinweg

Milan Gagovics Handlungen sind ein leuchtendes Beispiel dafür, wie gemeinsame Werte und gegenseitiger Respekt Brücken zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften schlagen können. In einer Region, die in der Vergangenheit von Konflikten erschüttert wurde, ist die Erhaltung und Pflege von Friedhöfen mehr als nur eine Geste; es symbolisiert den Wunsch nach Harmonie und friedlichem Zusammenleben. Das Engagement von Gagovic zeigt, dass die Wunden der Vergangenheit heilen können und dass gemeinsame Anstrengungen zur Verständigung beitragen.

Ein Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten

Trotz der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Krisen, die die Region belasten und Menschen in Sorge versetzen, bleibt Gagovic optimistisch. Er vertraut darauf, dass das, was in den Medien oft als brisant dargestellt wird, nicht selten nur politisches Kalkül ist. „Meiner Erfahrung nach wächst die Zuneigung zwischen den Menschen hier. Die Beziehungen verbessern sich mit der Zeit. Die Menschen haben das Leid des Krieges erfahren und wissen, wie schwer solche Zeiten sind. Ich glaube, solange diese Generationen leben, wird niemand ernsthaft in Erwägung ziehen, Unheil anzurichten“, äußert Gagovic seine Hoffnung.