Mit diesen Tricks hält Jennifer Lopez ihre Figur

Jennifer Lopez, weltberühmt für ihre beeindruckende Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin, ist ebenso bekannt für ihre Hingabe zu einem gesunden und aktiven Lebensstil. Was steckt hinter dem Fitness-Regime, das sie auch in den besten Jahren ihres Lebens in atemberaubender Form hält?

Krafttraining als Schlüssel zum Erfolg

Nicht nur das Laufband ist ein ständiger Begleiter von Jennifer Lopez in Sachen Fitness. Kombiniert mit gezieltem Krafttraining, das sie regelmäßig auf ihrem Instagram-Profil (@jlo) zur Schau stellt, schafft sie es, die perfekte Balance zwischen Ausdauer und Muskelkraft zu halten. Die Superstar-Diva zeigt dabei, wie Gewichtheben von jeder Frau gemeistert werden kann und gleichzeitig das Selbstvertrauen stärkt.

Home-Workouts im Trend

Als die Pandemie die Türen der Fitnessstudios schloss, fand sich auch Lopez mit Trainingseinheiten zu Hause wieder. Zusammen mit ihrem damaligen Verlobten Alex Rodriguez teilte sie Videos ihrer Workouts, die von Laufen über Gewichtsschwünge bis hin zu Liegestützen reichten – ein Sportprogramm, das zum Schwitzen einlädt.

Professionelle Anleitung macht’s möglich

Mit Hilfe ihrer beiden Personal Trainer, Dodd Romero und David Kirsch, hält sich Lopez fit. Romero betont in einem Interview mit „Oprah Daily“ die Intensität ihrer Workouts, während Kirsch auf „Insider“ ihre effektiven Gluteus-Übungen erläutert, inklusive des „Klappmesser-Laufen“, das als Geheimtipp für einen straffen Po gilt. Lopez selbst erachtet das Durchhalten von Trainingseinheiten als essentiell, auch wenn der Wille manchmal fehlt.

Pures Lebensgefühl durch Tanz

Tanzen bleibt ein zentraler Bestandteil im Leben von Lopez, der nicht nur ihre Bühnenperformances unverwechselbar macht, sondern auch zu ihrer Fitness beiträgt. Der Spaß an der Bewegung ist dabei ihr Antrieb, wie sie gegenüber „People“ verrät. Die Kombination von Tanz und moderatem Gewichtstraining mit ihrem Trainer Tracy bildet einen weiteren Pfeiler ihres Trainings.

Pole Dance – Herausforderung und Eleganz

Für ihre Rolle im Film „Hustlers“ (2019) erlernte Lopez das anspruchsvolle Pole Dance. Die Kunst des Stangentanzes, wie sie in der Tonight Show bei Jimmy Kimmel beschrieb, fordert Kraft und Körperspannung und wird bei ihr zu einer Form der Selbstüberwindung.

Erholung ist unverzichtbar

Trotz ihres vollen Terminkalenders weiß Lopez, wie wichtig ausreichend Schlaf ist. Sie strebt nach 8 bis 10 Stunden Ruhe, um Körper und Geist zu regenerieren, und empfiehlt dies auch in Interviews, zum Beispiel bei „InStyle“.

Ernährung – natürlich und ausgewogen

Die Grundlage ihrer Ernährung bilden frische, unverarbeitete Lebensmittel. So setzt Lopez laut ihrem Trainer Romero auf Qualität und vermeidet industriell verarbeitete Produkte. Sowohl ihre Ex-Trainerin Tracy Anderson als auch Lopez selbst unterstreichen die Wichtigkeit von frischem Obst und Gemüse, Komplexen Kohlenhydraten und hochwertigen Proteinen. Sie schätzt Proteinquellen wie Eiweiß und mageres Fleisch, allerdings kein Lachs, wie der Küchenchef Kelvin Fernandez anmerkt.

Kein Platz für schlechte Angewohnheiten

Lopez verzichtet auf Alkohol, Zigaretten und koffeinhaltige Getränke, wie sie in einem „Hollywood Life“-Interview enthüllte. Dies trägt nicht nur zu ihrer physischen Form, sondern auch zu ihrer makellosen Haut bei.

Genuss mit Balance

Trotz ihrer disziplinierten Ernährung gönnt sich Lopez hin und wieder kleine Sünden. Sie glaubt nicht an striktes Diäthalten, sondern an die Balance, wie sie in „People“ zum Ausdruck bringt. Anderson betont die Wichtigkeit eines konsistenten Workout-Plans, der es ermöglicht, Feiertage und besondere Anlässe ohne schlechtes Gewissen zu genießen.