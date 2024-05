Zweijähriger stirbt bei Hüpfburg-Unfall

In der Idylle eines sonnigen Samstagnachmittags verwandelte sich ein fröhliches Kinderspiel in eine Tragödie. Bodhi, ein zweijähriger Junge, verlor sein Leben, als ein plötzlicher Windstoß eine Hüpfburg, in der er mit Freunden spielte, mit sich riss und in der Luft davontrug.

Unglück beim Spielen

Gegen 17 Uhr ereignete sich das Unfassbare: Die Spielburg hob durch den Windstoß zusammen mit den Kindern plötzlich vom Boden ab und schlug Sekunden später auf einem benachbarten Grundstuck auf. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe und eines raschen Transports ins Krankenhaus erlag Bodhi seinen schweren Verletzungen. Ein weiteres Kind, das sich ebenfalls in der Hüpfburg befand, wurde verletzt.

Feuerwehrfamilie in tiefer Trauer

Der kleine Bodhi war der Sohn eines Feuerwehrmannes aus Phoenix. Die Feuerwehrstation, zu der seine Eltern Karl und Cristy gehören, veröffentlichte auf Instagram einen bewegenden Beitrag: „Karl und Cristy sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Firehouse 25 Familie (…) Neben der unvorstellbaren Hölle, die sie in den letzten zwei Tagen durchgemacht haben, erwarten Karl und Cristy Ende Mai ein Kind“.

Gemeinschaft zeigt Herz

Die Anteilnahme weit über die Grenzen Arizonas hinaus ist enorm. Um die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, wurde auf der Plattform „GoFundMe“ ein Spendenkonto eingerichtet. Die Welle der Hilfsbereitschaft hat bereits zu einem beeindruckenden Ergebnis geführt: Über 158.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 148.000 Euro) konnten für die Familie gesammelt werden.