Driftversuch geht schief: Angeber schrottet Miet-Mercedes (VIDEO)

Ein vermeintliches Automobil-Spektakel verwandelte sich in einen gefährlichen Fauxpas, als ein Lenker einer Mercedes C-Klasse in Wels die Kontrolle verlor und sein Fahrzeug in einen geparkten Nissan schleuderte.

Am vergangenen Wochenende sorgte ein gescheiterter Driftmanöver in einer Welser Wohnsiedlung für Aufruhr. Der Zwischenfall, festgehalten in einem Video, das sich rasch in sozialen Netzwerken verbreitete, zeigt, wie der Drang nach einem Adrenalinschub in einer 30er-Zone unmittelbar in einer Kollision endete.

Übermut statt Fahrkunst

Der Vorfall fand auf der Ringstraße statt, wo der Fahrer eines Mercedes C63 AMG – ein Kraftprotz mit 476 PS – trotz einer kommenden Rechtskurve entschied, das Gaspedal durchzudrücken, anstatt zu bremsen. Die Absicht, das Heck des Wagens zum Driften zu bringen, missglückte gründlich. Der Versuch, den Mercedes danach in der Seitenstraße zu stabilisieren, schlug fehl, was zur Folge hatte, dass das Auto mit einem am Straßenrand geparkten Nissan Micra kollidierte. Der Aufprall war derart heftig, dass der Nissan durch die Wucht des Stoßes ins Wanken geriet.

Leihwagen

Schnell dürfte der Verursacher realisiert haben, dass sein Handeln ernste Konsequenzen nach sich zog. Die betroffene Sportwagenvermietung aus Oberösterreich bestätigte den Vorfall und räumte ein, dass der Unfall von einem ihrer Kunden verursacht worden sei.

Glück im Unglück: Keine Verletzten

Die Polizei von Oberösterreich gab bekannt, dass sich der Unfall am Sonntagabend ereignete und von dem 21-jährigen Fahrer aus Wels sofort gemeldet wurde. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, jedoch ist der materielle Schaden an beiden Fahrzeugen beträchtlich und beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.