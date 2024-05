Katze unbemerkt in Retourpaket an Amazon geschickt (FOTOS+VIDEO)

Eine vermisste Hauskatze namens Galena bescherte ihrem Besitzer und einem Amazon-Lager in den Vereinigten Staaten ein unerwartetes Abenteuer. Carrie Clark, Galenas Besitzerin aus dem Bundesstaat Utah, hatte die Samtpfote Mitte April als vermisst gemeldet, nachdem diese wie vom Erdboden verschluckt schien. Eine großangelegte Suchaktion begann, mit Plakaten und Aufrufen in der gesamten Nachbarschaft.

Katzenfahndung mit unerwartetem Ende

Was als gewöhnliche Suche nach einem geliebten Haustier begann, endete in einem Szenario, das sich wohl niemand hätte ausmalen können. Die neugierige Galena hatte sich heimlich in einen Karton geschlichen, der für den Versand zu einem Amazon-Lager vorbereitet wurde. Ohne das Wissen ihrer Besitzerin befand sich die Fellnase auf einer unfreiwilligen Reise.

Die Auflösung eines Katzendramas

Als Carrie Clark gegenüber einem Nachrichtensender von dem ungewöhnlichen Verschwinden ihrer geliebten Katze berichtete, konnte sie nicht ahnen, dass Galena sich auf eine Erkundungstour begeben hatte, die sie landesweit bekannt machen würde. Bei Amazon fand eine Angestellte die verängstigte Katze. Sofort kümmerte sie sich um das ausgehungerte und durstige Tier – und brachte es zu dem Tierarzt. Dieser konnte die Katze, dank einem implantierten Chip, ihren richtigen Besitzern zuordnen.

Die Rettung gleicht einem Wunder: Galena war nicht nur körperlich unversehrt, obwohl sie sechs Tage lang ohne Wasser und Nahrung in der Kiste saß, sondern auch dank eines zufälligen Risses im Karton nicht erstickt. Nachdem sie der Tierarzt angerufen hatte, buchte das glückliche Ehepaar einen Flug für den nächsten Tag und holte ihre geliebte Galena in Los Angeles ab.

Die Clarks möchten mit ihrer Geschichte andere dazu ermutigen, ihre Tiere chippen zu lassen. Denn wie der Fall von Galena zeigt, weiß man nie, was alles passieren kann.