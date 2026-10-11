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Gewaltausbruch

Nach Rauswurf: Lokalgast kommt mit Totschläger zurück

Nach Rauswurf: Lokalgast kommt mit Totschläger zurück
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Rauswurf, Rückkehr, Totschläger – eine Partynacht in Wolfsberg eskaliert auf brutale Weise.

In einem Lokal in Wolfsberg (Kärnten) ist ein Streit in der Nacht auf Sonntag in handfeste Gewalt umgeschlagen. Gegen 0.40 Uhr geriet ein 32-jähriger Mann mit mehreren Gästen aneinander, bedrohte die Anwesenden mit dem Umbringen und wurde daraufhin von einem Sicherheitsmitarbeiter des Lokals verwiesen. Kurz nach seinem Rauswurf kehrte der Mann jedoch zurück und griff die Gäste mit einem Totschläger an.

Angreifer fixiert

Bei der erneuten Auseinandersetzung, die sich vor dem Lokal abspielte, wurde ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg verletzt. Den übrigen Gästen gelang es, den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei am Boden zu fixieren.

Einen Alkotest verweigerte der 32-Jährige. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten Suchtmittelutensilien sicher. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Landespolizeidirektion Kärnten geführt und sind derzeit noch im Laufen.

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