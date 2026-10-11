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Angriff

Besucher betritt Gehege: Tiger beisst Mann tot

Besucher betritt Gehege: Tiger beisst Mann tot
FOTO: Screenshot
2 Min. Lesezeit |

Ein Tierpark in Nordengland, ein Tigergehege, ein toter Mann – und bis heute keine Antwort auf die entscheidende Frage.

Im Yorkshire Wildlife Park nahe Doncaster in Nordengland kam es am Samstag um 13.30 Uhr Ortszeit zu einem tödlichen Zwischenfall: Ein Mann betrat das Gehege der Tiger und wurde von einem der Tiere angegriffen und getötet. Der beliebte Tierpark war zum Zeitpunkt des Vorfalls regulär geöffnet. Da der Tiger das Gehege zu keinem Zeitpunkt verlassen hat, bestand für die übrigen Besucher sowie das Personal keine unmittelbare Gefahr.

Videos des Vorfalls verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken. Die Aufnahmen zeigen den Mann in einem schwarzen Pullover, der mit ausgestreckten Armen auf dem Boden kniet. Plötzlich schleicht sich von hinten ein Tiger heran, beißt ihm in den Rücken und drückt ihn zu Boden.

Ermittlungen aufgenommen

Unmittelbar nach dem Angriff eilten zahlreiche Einsatzkräfte zum Tierpark. Neben zwei Rettungswagen wurden auch ein Notarzthubschrauber zum Einsatzort geschickt. Augenzeugen zufolge waren zudem bis zu fünf Schüsse zu hören.Der Park wurde vollständig geräumt und bleibt mindestens bis Sonntag für Besucher geschlossen. Warum der Mann das Tigergehege betreten hat, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Die Angehörigen des Verstorbenen werden den Angaben der Polizei zufolge in dieser schweren Zeit durch psychologische Fachkräfte begleitet.

Park geschlossen

Die Verantwortlichen des Yorkshire Wildlife Park teilten mit, dass umgehend alle notwendigen Notfallmaßnahmen ergriffen worden seien. Der Tierpark bleibt am Samstag und Sonntag geschlossen. Auch Doncasters Bürgermeisterin Ros Jones reagierte bestürzt auf den Vorfall. Ihre Gedanken seien bei allen, die von der Tragödie betroffen sind.

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KO KOSMO-Redaktion
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